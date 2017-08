В этом году фестиваль "Лес звуков" отпразднует свой 15-й юбилей. Концерты фестиваля пройдут 6 октября в художественном музее "Рижская Биржа", а также 13 и 14 октября в доме музыки "Дайле".

Первый из заявленных гостей фестиваля – классик японской шумовой музыки Масами Акита или Merzbow, который выступит вместе с венгерским барабанщиком Балажом Панди (Balázs Pándi). Электронный журнал музыкальной критики Pitchfork характеризует Merzbow как "преосвященство экспериментальной музыки", а газета The Guardian называет "высшей точкой" шумовой музыки. Название проекта - это ссылка на инсталляцию Merzbau (1923 - 1937) немецкого дадаиста и поэта звуков Курта Швиттерса (Kurt Schwitters), которую художник имел обыкновение называть "Собором эротических бедствий". Выбор такого названия подчеркивает увлечение музыканта искусством коллажа и поисками творческого применения для объектов (в случае музыки - звуков), а также ритуальным эротизмом, точнее садомазохизмом.

Акита родился в 1956 году, в Японии, учился живописи и теории искусства в Университете Тамагава в Токио. Его первым музыкальным увлечением был психоделический рок, и Акита первоначально участвовал в нескольких группах этого жанра, но постепенно отдалился от этой сцены и начал экспериментировать с лентами разбитых магнитофонов и фидбэком. Проект Merzbow появился в 1981 году, с тех пор Акита опубликовал сотни музыкальных записей, периодически беря свою чрезвычайно интенсивную форму шумовой музыки как производную из таких разнообразных музыкальных направлений как прог-рок, фри-джаз, металл и ранняя электронная музыка. После знакомства с приближенными к австрийскому издательству Editions Mego художниками (Флориан Хеккер, Петер Реберг и Рассел Хасвелл) в начале 2000-х годов, Акита в своих записях и выступлениях начал использовать ноутбук, и это сильно повлияло на звучание проекта.

В Японии Акита также известен как писатель и редактор книг и журналов, которые пишут о музыке, независимой культуре и современном искусстве. На всем поле нехарактерной шумовой музыки, где зачастую ищутся возможно провокационные и морально неоднозначные или чувствительные социально-политические темы, Merzbow примерно в течение 17 лет публично выступает за права животных и защиту окружающей среды, а также пропагандирует веганизм.

Британские СМИ Resident Advisor охарактеризовали музыку Merzbow так: "Сказать, что музыка Merzbow тяжелая – это не сказать ничего. Она тембрально бурлящая, невыразимо громкая даже в самые тихие моменты и разрушительная по всем возможным параметрам". Музыкальный критик Алехандер Линдхард (Alexander Linhardt) электронного журнала Pitchfork в свою очередь о Merzbow написал, что "независимо от того, насколько экспериментальным бы не был ваш музыкальный интерес, и какой бы не была ваша религиозная принадлежность, вы признаете, что более экстремальной музыки, чем эта найти невозможно". "Это, - продолжает он, - музыка на пределе звука".

Merzbow, кроме прочего, сотрудничал с гитаристом группы Sonic Youth Терстоном Муром (Thurston Moore), саксофонистом свободной импровизации Матсом Густавсоном (Mats Gustafsson), группой металла отстоя Boris и рядом электронных музыкантов. Одним из верных товарищей по сцене Merzbow последнего времени стал венгерский барабанщик Балаж Панди, который работал в группах грайндкора, металла разного направления, во фри-джазе и в свободной импровизации.

Балаж Панди родился в 1983 году, выступает вместе с Merzbow с 2009 года. Демонстрируя замечательную универсальность, он играл с такими музыкантами стиля электронной музыки брейккор как Винишн Снэйрс (Venetian Snares) и Отто фон Ширак (Otto von Shirach), группами экспериментального рока Zu и To Live and Shave in L.A., а также с рядом тяжеловесов свободной импровизации - Роско Митчеллом (Roscoe Mitchell), Джо Моррисом (Joe Morris) и Вадада Лео Смитом (Wadada Leo Smith). В 2015 году Панди присоединился к супергруппе шумовой музыки с Merzbow, Терстоном Муром и Матсом Густавсонном, чтобы записать альбом Cuts Of Guilt, Cut Deeper. В 2016 году аналогичный, но скорее проект психоделической рок-музыки, был реализован совместно с Кейдзи Хайно (Keiji Haino) и Merzbow – название альбома An Untroublesome Defencelessness.

Merzbow и Балаж Панди выступят в Риге 14 октября – на заключительном концерте фестиваля "Лес звуков-2017".

Билеты на фестиваль продаются в кассах Biļešu Serviss.