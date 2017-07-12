13 июля на сцене Origo Summer Stage на привокзальной площади состоится концерт открытия Saulkrasti Jazz Festival 2017, который в этом году празднует свое 20-летие.

В этом году фестиваль будет проходить с 17 по 22 июля в Саулкрасты, где на сцену поднимутся известные исполнители джазовой музыки из Балтии, Европы, Африки и Америки, а главным гостем фестиваля станет виртуозный гитарист Джимми Длудлу из Мозамбика. Несколько бесплатных концертов в рамках фестиваля пройдут в Риге, на Привокзальной площади.

13 июля там выступят Андрей Орлов с группой и Елгавский молодежный биг-бэнд. 20 июля концерт дадут джазовый ансамбль 3-го курса хоровой школы Рижского Домского собора и его руководитель Индрикис Вейтнерс, а также группа Semi Acoustic Band.