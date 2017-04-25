Фестиваль в Риге: "Униженные и оскорбленные" и "Дневник Анны Франк" на бис

Самые сильные дипломные спектакли от без пяти минут выпускников сильнейших театральных вузов России – ГИТИС и Высшего театрального училища им. Щепкина – будут показаны в рижском Доме Москвы 10-11 мая во время второй весенней сессии международного фестиваля Stanislavsky.lv. Причем, "Дневник Анны Франк" приезжает в Ригу на бис - по заявкам тех, кому зимой не удалось достать билеты.

Студенческие спектакли традиционно отличаются мощнейшей энергетикой, искренностью, неординарными решениями и высоким уровнем отдачи. Даже если спектакли ставятся по хрестоматийным классическим произведениям, молодые артисты находят в них совершенно неожиданные нюансы.

10 мая в 19.00 - "Дневник Анны Франк", по реальной истории 13-летней еврейской девочки, ее семьи и целого народа. Режиссер - Алексей Дубровский.

Этот дипломный спектакль студентов мастерской Владимира Бейлиса и Виталия Иванова Высшего театрального училища им. Щепкина включен в пятерку лучших учебных спектаклей, претендующих на международную театральную премию "Твой шанс-2017".

На рижской сцене этот спектакль впервые был показан в рамках мартовской сессии фестиваля Stanislavsky.lv-2017. Зрители аплодировали молодым московским артистам стоя и потом признавались, что с удовольствием посмотрели бы этот спектакль еще раз. Учитывая также, что многие театралы не смогли тогда попасть на "Дневник Анны Франк" (все билеты на спектакль были проданы за неделю до показа), организаторы, впервые в истории фестиваля, решили пригласить студентов Щепкинского театрального училища на повторные гастроли. Сделав это и сюрпризом для публики к Дню победы над нацизмом и Дню памяти жертв Второй мировой войны.

"Дневник Анны Франк" — пьеса американцев Альберта Хаккета и Фрэнсиса Гудрича, основанная на одном из самых известных документальных свидетельств времен Второй мировой войны. А именно — на дневнике 13-летней еврейской девочки из Нидерландов, которая вместе с семьей два года скрывалась от нацистов в тайном убежище. Два года в замкнутом пространстве, наполненные ссорами и радостями, гневом и юмором, ненавистью и любовью нашли свое удивительное отражение в дневнике Анны. Девочка с потрясающим литературным талантом стала летописцем этой обреченной на гибель коммуны.

Дневник Анны Франк признан мировым бестселлером — не только из-за своей пронзительной интонации, но и главным образом потому, что эта книга сумела объединить в судьбе одной девочки миллионы человеческих трагедий, связанных с холокостом.

Студенты Щепкинского театрального училища создали спектакль о необычайной силе духа, об умении искренне радоваться каждой секунде, каждому мгновению, о безграничной воле к жизни!

Foto: Publicitātes foto. Branko

11 мая в 19.00 - "Униженные и оскорбленные", сцены из романа Федора Достоевского. Режиссер – Ольга Якушкина.

Дипломный спектакль студентов мастерской художественного руководителя Российского института театрального искусства ГИТИС Алексея Бородина. К слову, мастера Чулпан Хаматовой.

Постановка рассказывает о том, как сложно найти выход в мире лицемерия, безразличия и жестокости. Но всегда есть место чуду, когда появляется тот, чья самоотверженная любовь преображает и исцеляет. "Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека!" - говорит герой Достоевского.

Роман "Униженные и оскорбленные", опубликованный в журнале "Время" в 1861 году - одна из самых мелодраматических книг русской литературы. Можно сказать, что с нее и началась мелодрама. Спектакль, созданный силами актеров мастерской Алексея Владимировича Бородина и вобравший в себя призрачную атмосферу сумрачного Петербурга, перенесет зрителя в действительность начала шестидесятых годов XIX века.

Специальный гость фестиваля – ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС), член Комиссии Союза театральных деятелей России по критике и театроведению, автор книги "Москва театральная. Путеводитель", лауреат Премии Москвы, ведущий театральный критик России Григорий Заславский.

Традиционно вести мероприятие будут бывшие рижане, которые учатся или уже закончили учиться в театральных вузах России – выпускники ГИТИС Герман Андреев и Никита Осипов, а также студентка Московского института культуры Оксана Карая.

Билеты - в кассе Дома Москвы и сети bilesuserviss.lv.