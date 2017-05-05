С 3 по 14 октября театралы Риги, Вентспилса и Лиепаи увидят 9 спектаклей, заслуживших в России любовь публики и признание критиков.

Впервые в истории фестиваля его участниками станут сразу два постановки, получившие Российскую Национальную премию "Золотая Маска" в категории "Драма/Спектакль большой формы" - "Сон в летнюю ночь" Мастерской Петра Фоменко (сезон 2014/2015) и "Русский роман" Московского Академического театра им. Маяковского (сезон 2015/2016). Опять же впервые будут показаны сразу две работы, обратившие на себя внимание в категории "Современный танец": "Кафе "Идиот" от театра "Балет Москва" (победа в номинации "Современный танец/спектакль", сезон 2014/2015) и The_Marusya от костромской труппы "Диалог Данс" (номинация "Современный танец/спектакль", сезон 2015/2016).

Пятое название в афише "Золотой Маски в Латвии" - спектакль Театра Наций "Иванов", поставленный по пьесе Антона Павловича Чехова молодым режиссером Тимофеем Кулябиным. Премьера состоялась 23 декабря 2016 года и стала ярчайшим событием в художественной жизни российской столицы.

В программе фестиваля есть все, что зритель традиционно ждет от "Золотой Маски" в Латвии": блистательные актерские работы, интереснейшие режиссерские и сценографические решения, возможность встретиться с признанными мэтрами и открыть для себя новые имена. Как обычно, "Золотая Маска в Латвии" предложит профессионалам сцены, студентам профильных ВУЗов и любителям театра образовательные, благотворительные и художественные проекты.

Подробно о спектаклях

Генеральными партнерами "Золотой Маски в Латвии" на протяжении 12 лет являются компания "Северсталь" и Rietumu Banka. Фестиваль проходит при поддержке Министерств культуры Латвийской Республики и Российской Федерации, Посольств Латвийской Республики и Российской Федерации, Государственного Фонда культурного капитала Латвии, Рижской думы, Лиепайской думы, Вентспилсской думы и Управления Рижского Свободного порта. Генеральный информационный партнер – Первый Балтийский канал.

Организатор фестиваля "Золотая Маска в Латвии" - компания "ART Forte".

Билеты на спектакли фестиваля "Золотая Маска в Латвии" можно будет приобрести c 8 мая во всех театральных кассах и сети Biļešu Paradīze, www.bilesuparadize.lv.

Дополнительная информация – в приложении и на сайтах www.goldenmask.lv, www.artforte.lv.