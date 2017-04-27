6 мая в Латвийской Национальной библиотеке состоится финал конкурса юных дарований классической музыки "Таланты Инессы Галанте 2017", во время которого будут объявлены и награждены победители этого года - лучшие молодые вокалисты и музыканты, играющие на клавишных, струнных, а также духовых и ударных инструментах.

По результатам региональных полуфиналов до решающего этапа жюри допустило сильнейших участников - именно они сойдутся в "музыкальной битве" 6 мая. Вход на мероприятие свободный, поэтому любой желающий может прийти и насладиться классической музыкой в исполнении юных музыкантов или поддержать своих фаворитов.

Лауреатам конкурса вручат дипломы и денежные призы в размере 400 евро (1 место), 200 евро (2 место) и 100 евро (3 место), а также учебные стипендии в размере 600 евро каждому. Кроме этого, обладатель первого места получит приглашение выступить на летнем фестивале "Summertime – приглашает Инесса Галанте" в концертном зале "Дзинтари". Выдающиеся участники также будут приглашены принять участие в концертах, организуемых Фондом Инессы Галанте, и мастер-классах под руководством всемирно признанных артистов. Уже сейчас на официальном сайте конкурса открыто публичное голосование. Исполнитель, заручившийся наибольшей поддержкой зрителей, станет обладателем специального приза зрительских симпатий.