История шоу продолжает древнегреческую легенду об Икаре – раненый, он падает в неведомый, таинственный лес. Чтобы выбраться и выжить, чтобы найти себя и не сломаться, он должен вновь обрести крылья. В странствиях Икара сопровождают обитатели таинственного леса, расположенного у подножия вулкана. На грани времен, в мире, где возможно все и даже больше, шоу поет вдохновенный гимн любви, переосмыслению жизни и вновь обретенному чуду, таящимся в основе мироздания.

Международная труппа Varekai состоит из 50 артистов и музыкантов из 13 стран, в том числе, 6 певцов и музыкантов, а еще около 50 человек – тренеров, физиотерапевтов, костюмеров, стейдж-менеджеров, технических специалистов и административного персонала – помогают им каждый раз воссоздавать таинственный лес и историю Икара.

"Cirque du Soleil рад вернуться в Ригу со своей фирменной постановкой Varekai. Шоу путешествует в формате "арена" вот уже три года. За это время оно завоевало сердца зрителей в Европе, России и Северной Америке. Рассказывая историю о любви и надежде, Varekai одновременно показывает, насколько важно не бояться нового, а в минуты отчаяния найти в себе силы и попросить о помощи. С этим рано или поздно сталкивается каждый из нас. Varekai, как и другие постановки Cirque du Soleil, это невероятный сплав мощнейшей акробатики, удивительной хореографии, живой музыки и забавной клоунады", - говорит Брюно Дарманьяк, артистический директор Varekai.