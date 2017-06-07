10 и 11 июня в Елгаве пройдет ежегодный фестиваль песчаных скульптур, но уже сейчас можно увидеть как художники создают из невзрачной сыпучей массы настоящие чудеса.

Работа над созданием скульптур идет уже третий день и продлится до 9 июня, когда жюри определит победителей. В этом году в конкурсе фестиваля принимают участие 17 художников из разных стран.

Для зрителей фестиваль откроется 10 июня. В этот день парк на острове Паста будет открыт с 10 часов до полуночи, 11 июня - до 23 часов. Кроме выставки скульптур в программе фестиваля концерт с участием групп Tumsa, Franco Franco, Triana Park, Opus Pro. Для детей - представления и творческие мастерские.

Билеты на фестиваль можно приобрести в кассах Biļešu paradīze.