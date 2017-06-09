Скульптуры оценивались по нескольким критериям: техническому исполнению, художественному выражению, отражению темы и креативности. Первое место заняла скульптура "Дружба" литовского художника Мартинаса Гаубаса. На втором месте - "Одинокая кукла" латвийского художника Карлиса Иле.

"Мы много слышали о том, что жизнь - театр, и кто-то с нами играет, даже если мы просто являемся марионетками в чьих-то руках. Но в любом случае это наша живая жизнь. Намного печальнее, если с нами никто не хочет играть и оставляет нас одних", - так объяснил Иле свою работу.

Третье место заняла "Актриса" российского скульптора Александра Скареднова. Поощрительный приз получил россиянин Юрий Мистрюков за композицию с женщиной, мужчиной и ребенком, которые тянутся к солнцу.

Призы симпатий жюри получили португальский художник Педро Мира за скульптуру "За кулисами" и россиянин Евгений Тернопольский за композицию "Домашний театр".

В свою очередь, АО Gjensidige Baltic вручило призы симпатий болгарину Георгу Златеву за работу "Привлекательность" и российскому художнику Вадиму Пархоменко за скульптуру "Театральный критик на работе".

Осмотреть песчаные скульптуры можно в субботу с 10 до 24 часов и в воскресенье - с 10 до 23 часов. В первой половине дня (в субботу и воскресенье) в парке скульптур пройдут театрально-игровые представления для детей, а вечером - концерты.