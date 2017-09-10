Уникальность Cirque du Soleil – и Varekai полностью отражает эту особенность - в том, что шоу всегда объединяют в себе все направления искусства: музыку и дизайн, танец и живой вокал, видео-арт и грим, не забывая при этом и о цирковом искусстве во всех его проявлениях – от уличных жанров до высокотехнологичной воздушной акробатики.

Международная труппа Varekai состоит из 50 артистов и музыкантов из 13 стран, в том числе, 6 певцов и музыкантов, а еще около 50 человек – тренеров, физиотерапевтов, костюмеров, стейдж-менеджеров, технических специалистов и административного персонала – помогают им каждый раз воссоздавать таинственный лес и историю Икара.

В преддверии гастролей предлагаем вам подборку фактов и цифр об этом невероятном шоу.