В юрмальском ресторане Orizzonte стартовал первый Фестиваль вкусов AlFresco, на котором мастер-класс продемонстрировал шеф-повар Никос Скамнакис (на фото слева), представитель легендарной сети японских ресторанов "Nobu", которую основали японский шеф-повар Нобуюки "Нобу" Матсухиса и голливудская звезда Роберт Де Ниро. В рамках фестиваля проекта жителям и гостям курорта предложат серию ужинов от знаменитых латвийских шеф-поваров, а также кулинарные шоу и мастер-классы от известных зарубежных шеф-поваров.

В переводе с итальянского языка "Alfresco" означает "на свежем воздухе". Название фестиваля ассоциируется с бодрящим воздухом Юрмалы и возможностью поесть на террасе с видом на море.

"Гастрономический туризм становится все более популярным в мире. И мы задумались, как эту тенденцию использовать на благо Юрмалы и Латвии в целом, привлекая и жителей нашей страны, и гостей. Юрмала предлагает уникальное сочетание: возможность наслаждаться едой и музыкой на берегу моря. И фестиваль предлагает насладиться ею в полной мере", – говорит представитель организаторов фестиваля, ассоциации предпринимателей "Jurmalove", основатель сети кондитерских Madam Brioš Сирануш Гиричева.

На открытии фестиваля свой мастер-класс продемонстрировал Никос Скамнакис - шеф-повар легендарной сети японских ресторанов "Nobu", известных инновационным стилем приготовления блюд, необычным сочетанием ингредиентов и способом их подачи. Гаранты качества этой сети – ее учредители - легендарный японский шеф-повар Нобуюки "Нобу" Матсухиса и знаменитый киноактер Роберт Де Ниро!

Фестиваль предлагает ужины под музыку DaGamba от выдающихся латвийских шеф-поваров – Мартиньша Ритиньша (на верхнем фото - справа), Каспара Янсонса, Яниса Звирбулиса и других – до и после концертов "Балтийских музыкальных сезонов" в зале "Дзинтари", а также кулинарные шедевры от известных зарубежных шеф-поваров, мастер-классы "Ешь хорошо, чтобы жить хорошо", дегустацию итальянских вин под руководством Роберто Мелони.

Больше информации о фестивале – здесь.