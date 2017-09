Роджер Уотерс уже посетил крупнейшие города США и 24 августа Arēna Rīga станет свидетелем грандиозного шоу.

"Самое яркое когда-либо виденное кинематографическое представление на рок-сцене. За эту работу должны присвоить "Оскар"," признает престижное музыкальное издание Billboard. Как отметили критики, масштабное шоу, которое продумано до мельчайших деталей, вовлекает каждого зрителя в беспрецедентное путешествие.

Во время концертов мирового турне US + THEM в большинстве звучат песни из самых известных альбомов Pink Floyd, такие как The Dark Side of The Moon, The Wall, Animals и Wish You Were Here, вынуждая критиков характеризовать концерты как "хит-парад длиною в два с половиной часа" (Westword) и "праздник для любителей классического рока, где музыка так же важна как и послание" (Tulsa World). В концертную программу также включены работы из последнего альбома Уотерса - Is This the Life We Really Want?

Живые выступления Роджера Уотерса известны как масштабные шоу с современными аудиовизуальными экспериментами и высококачественным звуком. Данное турне не является исключением, на концерте будут использоваться широкомасштабные видеопроекции, особые спецэффекты для создания ощущения полного звукового погружения, а также лазеры и другие визуальные эффекты. По грандиозности его можно сравнить с туром 2010 – 2013 годов The Wall Live, которое посетили в общей сложности более 4 миллионов поклонников по всему миру, что сделало его самым амбициозным и самым коммерчески успешным сольным турне в истории музыки.

Билеты на концерт Роджера Уотерса US + THEM поступят в продажу 5 октября в кассах Biļešu serviss и на www.bilesuserviss.lv. Стоимость билетов от 59 евро. Члены концертного клуба FBI и зарегистрированные пользователи Positivus смогут приобрести билеты раньше – 4 октября с 10.00 часов утра.