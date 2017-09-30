Гид на выходные: большая собачья прогулка, фаду и тайны Моны Лизы

Разнообразие культурных и развлекательных событий в грядущие выходные заставляет всерьез задуматься над выбором. Загляните в нашу афишу и убедитесь — столица предлагает очень много интересных мероприятий.

Итальянская ярмарка

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30 сентября с 10 до 16 часов в квартале Калнциема пройдет итальянская ярмарка — с настоящими итальянскими сырами, прошутто, песто и, конечно, пиццей. Также детей и взрослых ждут на уроках итальянского языка и в мастерской, где расскажут о тайнах Моны Лизы.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Постановка "Маленькая волшебная флейта"

30 сентября в Латвийской Национальной опере – оперный спектакль-сказка на музыку Моцарта "Маленькая волшебная флейта". Принц Тамино влюблен в принцессу Памину, которую похитил злой колдун. Вместе с другом Папагено принц отправляется вызволять возлюбленную, и помогут им в этом музыкальные инструменты. Спектакль предназначен детям от 5 лет.

СКОЛЬКО? 2,50-10 евро

Кукольный спектакль "Доктор Айболит"

В Латвийском театре кукол 30 сентября покажут спектакль "Доктор Айболит". Эта история принадлежит к числу тех, которые никогда не стареют. Дети, которые выросли, слушая истории про чудесного доктора, читают их своим внукам и правнукам. Доброта и отзывчивость Айболита дополняются отвагой и самоотверженностью в борьбе со злом. По задумке режиссера зло будет не страшным, а смешным. Оно попытается помешать добрым делам Айболита, но друзья доктора помогут ему во всем.

СКОЛЬКО? 6-12,50 евро

Большая собачья прогулка

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30 сентября в 11 часов всех, кто любит собак, приглашают на Большую собачью прогулку (встреча - на площадке для собак на ул. Экспорта), цель которой — показать, что собаки — это воспитанные, дружелюбные и умные животные. После прогулки участников ждет чаепитие, консультация московского кинолога Натальи и много интересного. Для участия в прогулке с собакой надо отправить заявку на электронную почту dz.draugs@gmail.com.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Выставка "Латвийские травы и экзотические растения"

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До 30 сентября в Латвийском музее природы проходит выставка, посвященная травам, лекарственным растениям и бобовым. Особое внимание уделяется тем из них, которые можно выращивать в Латвии на огородах, балконах и даже подоконниках. Также на выставке можно получить консультацию специалистов и приобрести семена.

СКОЛЬКО? 0,90-1,80 евро

Театрально-цирковое представление "Буратино"

1 октября на сцене Дома конгрессов "Московский театр Карабаса-Барабаса" покажет театрально-цирковое представление "Буратино". Буратино отправляется в школу, чтобы стать умненьким, но по пути случайно попадает в театр Карабаса-Барабаса, который жестоко обращается со своими артистами - куклами. Доброе сердце Буратино не может вытерпеть такой несправедливости, и он уговаривает кукол проучить злого хозяина театра. Зрителей ждут дрессированные животные, акробатические номера и фокусы.

СКОЛЬКО? 5-20 евро

Научное шоу для детей "Короткое замыкание"

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1 октября на сцене Рижского малого театра научный театр Laboratorium.lv покажет захватывающее шоу о физике и химии "Короткое замыкание". Как видно из названия представления, детям расскажут об электричестве, видах передачи электроэнергии, а также о технике безопасности. Интерактивное шоу позволит маленьким зрителям и их родителям не только смотреть, но и принять участие в экспериментах под руководством профессоров Владислава и Мартиньша. В 11 часов представление пройдет на русском языке, в 13 – на латышском.

СКОЛЬКО? 7 евро

Концерт группы A-Europa

30 сентября в музыкальном клубе 9. vilnis состоится концерт, приуроченный к трехлетию клуба, на котором с большим концертом выступит латвийская группа A-Europa.

СКОЛЬКО? 5 евро

Спектакль "Ежик в тумане"

Foto: Mango

1 октября в Доме Москвы трио популярных актеров – Ивар Калниньш, Арнис Лицитис и Мартиньш Вилсонс – представят публике спектакль "Ежик в тумане". В спектакле много песен, причем актеры аккомпанируют себе сами. Если для Ивара Калниньша, неплохо владеющего гитарой и перкуссией, это не ново, то Арнису Лицитису и Мартиньшу Вилсонсу пришлось овладевать различными рожками, дудками и другими инструментами. Музыкальная постановка, в которой остроумные диалоги органично сочетаются с яркими, мелодичными песнями, рассчитана на зрителей всех возрастов.

СКОЛЬКО? 7,20 – 15 евро

Концерт Марко Родригеша

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30 сентября в Splendid Palace выступит португальский исполнитель фаду Марко Родригеш. Он представит латвийским слушателям свой последний альбом Fados do Fado, который был номинирован на Latin Grammy. Марко Родригеш является одним из лучших современных исполнителей фаду.

СКОЛЬКО? 25-70 евро

Концерт Иго

1 октября во Дворце культуры Ziemeļblāzma в рамках международного фестиваля восточного искусства Rumi Fest выступит известный латвийский музыкант Иго. На сцену в этот вечер также выйдут Айвар Херманис (акустическая гитара), Раймонд Мацатс (виолончель, клавишные), Юрис Кристонс (клавишные), Айнис Завацкис (ударные) и Марта Каулиня.

СКОЛЬКО? 8-36 евро

Спектакль "Геракл. Подвиг №6"

Foto: Publicitātes foto

30 сентября театр "Общество свободных актеров" представит спектакль "Геракл. Подвиг №6" по мотивам пьесы Фридриха Дюрренматта "Геркулес и авгиевы конюшни". Зрителей ждет музыкально-пародийная комедия с песнями, танцами и бездной юмора, местами переходящего в сатиру.

СКОЛЬКО? 8-12 евро

Спектакль "Король Лир"

1 октября Рижский русский театр им. Михаила Чехова приглашает на спектакль "Король Лир" по знаменитой пьесе Шекспира. "Король Лир" – универсальная пьеса. Она подходит для любого времени, для любого политического строя, для любого театра. Что это за феномен? Ответа нет, но факт в том, что человеческая слепота вечна: человек ничего не видит или не хочет видеть. Спектакль будет не о королях и придворных интригах, а о нас – о людях и человеческой сущности", - говорит режиссер Виестур Кайришс.

СКОЛЬКО? 7-17 евро

Опера "Турайдская роза"

Foto: Agnese Zeltiņa, LNOB publicitātes foto

Латвийская национальная опера 30 сентября покажет постановку "Турайдская роза". Опера Зигмара Лиепиньша на либретто Каспара Димитерса "Турайдская Роза" - это новая, музыкально и драматургически переработанная редакция оперы "От розы и крови". Рассказ о событиях 1620 года, герои которых продолжают жить в своих страстях, что побудило дирижера Мартиньша Озолиньша и режиссера Инару Слуцку показать эту мелодическую драму как вневременную легенду.

СКОЛЬКО? 7-40 евро

Концерт органной музыки

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1 октября в церкви св. Павла пройдет концерт органной музыки с участием Евгении Лисицыной. В программе — шедевры органного репертуара: Адажио Альбинони, "Лето" из "Времен года" Вивальди, Ария ре мажор и Прелюдия с фугой ми бемоль мажор Баха, "Вестминстерские колокола" Вьерна и Хорал ля минор Франка.

СКОЛЬКО? Вход за пожертвования

Концертное представление оперы "Дидона и Эней"

1 октября в зале Ave Sol можно увидеть концертное представление оперы "Дидона и Эней" барочного композитора Генри Перселла, рассказывающей о трагической любви троянского героя Энея и карфагенской царицы Дидоны.

СКОЛЬКО? 3-5 евро

Выставка ""Традиции и преемственность. Современное народное искусство Словакии"

С 28 сентября в музее Рижский центр югендстиля можно увидеть выставку "Традиции и преемственность. Современное народное искусство Словакии". В экспозиции представлены украшения, ювелирные изделия и декор, созданные руками представителей семей, веками передававшие свои навыки из поколения в поколение.

СКОЛЬКО? 2-9 евро

Выставка Кристине Луизы Авотини "Река снов"

Foto: Publicitātes foto

С 15 сентября по 15 октября в Квартале искусства и технологий проходит выставка "Река снов" известной латвийской художницы Кристине Луизы Авотини. Выставка необычная, на которой с помощью современных технологий работы художницы "оживают" под музыку. Часть экспозиции уже была показана в 2015-м году и вызвала огромный интерес, сейчас к ней добавлены картины, созданные художницей за прошедшие два года.

СКОЛЬКО? 5-18 евро