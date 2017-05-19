Гражданская оборона, эволюция органа и загадки времени: краткий путеводитель по Ночи музеев

Рижский замок

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После нескольких лет крупномасштабных реставрационных работ наконец был восстановлен исторический блеск форбурга Рижского замка. Для посетителей "Ночи музеев" будет открыт форбург Рижского замка и предоставлена возможность заглянуть в представительские помещения – увидеть роскошный Праздничный зал, Зал аккредитации послов и анфиладу третьего этажа. Посетители смогут прогуляться по двору форбурга и посмотреть на рельефы готической эпохи "Мадонна с младенцем" и "Магистр Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг", которые являются памятниками искусства государственного значения и старейшими средневековыми скульптурными памятниками в Латвии.

Сейм Латвийской республики

Именно парламент ежегодно вызывает наибольший интерес жителей - всем хочется взглянуть, где же работают народные избранники и рождаются законы. Не забудьте взять документ, удостоверяющий личность. В этом году постетители также смогут увидеть выставку "Наш латвийский флаг".

Музей истории Риги и мореходства

В этом году музей предлагает большую программу "Хоровод времени", в которую включены не только многочисленные мини-экспозиции о столице, но и музыкальные и танцевальные выступления.

Музей фармацевтики

Тут вас ждут настоящая алхимическая лаборатория и тайны мифических растений, встреча с провидицей и массаж прутьями, а также чайная дегустация.

Рижский киномузей

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Тем, кто любит латвийское кино, рекомендуем отправиться в киномузей, где будут демонстрироваться фильмы современных режиссеров: "Это помнят только поезда" (2016, режиссер Янис Путниньш), "Время, которого нет. Михаил Таль (2016, режиссер Станислав Токалов), "Хроники последнего храма" (2012, режиссер Давис Симанис).

Музей Латвийского университета

В своей программе музей попытается разгадать загадку времени с точки зрения науки. Видео-проекции, экскурсии в сопровождении профессиональных гидов и крупномасштабная выставка помогут больше узнать о времени: от сотых долей секунд в медицине до изучаемых историками эпох, миллионов лет геологической временной шкалы, строгих принципов измерения времени в физике, установленных астрономами световых лет или субъективного восприятия времени, которое исследует психология.

Выставка частной коллекции инвентаря гражданской обороны

Foto: PantherMedia/Scanpix

THE BUNKER предлагает вспомнить о гражданской обороне и даже примерить кое-что на себя, а также побывать в настоящем бомбоубежище.

Латвийский музей пожарного дела

Foto: F64

Еще одна программа о безопасности, в которую вошли выставка современной противопожарной техники, конкурс и викторина на пожарную и спасательную тематику, демонстрация фото- и видео-материалов об истории развития латвийских пожарно-спасательных служб.

Музей Романа Суты и Александры Бельцовой

Музей предлагает отправиться в 20-е годы прошлого столетия, попробовать себя в искусстве и стать кубистом, а также представить себя посетителем модного в то время богемного кафе Sukubs и взять на память один из его рецептов.

Старая церковь св. Гертруды

Церковь предлагает совершить музыкальное путешествие в Средневековье и период Возрождения, а также проследить историю органа через музыку, ознакомиться с историей церкви и послушать авторские песни прихожан.

Латвийская национальная библиотека

Сюда стоит заглянуть только ради того, чтобы подняться на 11 этаж и увидеть Старую Ригу как на ладони, с высоты птичьего полета. Поверьте, оно того стоит. Кроме того, можно осмотреть экспозиции и увидеть концерт экзотических танцев.

Рижский мотормузей

Как изменились автомобили, без которых сегодня невозможно представить нашу жизнь, за последнюю сотню лет? Ответ на этот вопрос узнаю посетители музея, которые смогут увидеть эволюцию "железных коней" и осмотреть экспонаты, среди которых кремлевские лимузины, легендарные гоночные модели, вызывающие ностальгию "копейки" и машины, которыми когда-то гордилась Латвия.

Подробная программа с временем проведения мероприятий и адресами опубликована на домашней странице Ночи музеев.