"Морская" – первый студийный альбом группы. Он был записан и спродюсирован в 1996 году в Лондоне на собственные средства Ильи Лагутенко и его друзей-музыкантов. Пластинка была издана BECAR Records весной 1997-го и очень скоро изменила российский музыкальный мир.

Альбом и отдельные его песни получили много наград и титулов.

С клипа на песню "Владивосток 2000" началось вещание телеканала MTV Россия. Трек "Утекай" внесен в список "100 лучших песен русского рока в ХХ веке" ("Наше радио", 1999), "40 песен, изменивших мир" (журнал "ROLLING STONE", 2007), "100 песен, изменивших нашу жизнь" (журнал "Time OUT", 2011).

Пластинка, от издания которой в свое время отказывались звукозаписывающие компании, впоследствии не просто стала культовой и одной из самых продаваемых в российской музыкальной истории: она изменила русский рок и музыкальную культуру в целом. Илья Лагутенко говорит: "Я не очень люблю юбилеи, но есть определенные вехи, которые нельзя отменить".

"Морская" оказала большое влияние не только на все дальнейшее развитие российской музыки, но и на новое творческое поколение нулевых, а позже и десятых: музыканты, дизайнеры, художники, режиссеры, – множество талантов сформировалось под впечатлением от "Морской". Музыкальное сообщество было достаточно единодушно в оценке значимости группы "Мумий Тролль".

Несмотря на то, что юбилейный тур "Морская.20" обещает быть масштабным, концертная программа будет сыграна не во всех городах, где бы ее с радостью приняли. Но Ригу музыканты не могли обойти стороной. С Латвией у группы особые отношения. Именно в Риге состоялся один из первых концертов "Мумий Троллей", здесь группа снимала клипы и записывала альбомы, которые впоследствии становились "золотыми" и "платиновыми". Илью Лагутенко связывает дружба с многими латвийскими музыкантами.

Фото - пресс-служба организаторов концерта.