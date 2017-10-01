4 октября в клубе Depo впервые в Риге выступит новосибирская пост-панк группа Ploho.

Ploho - одна из главных групп российской андеграунд-сцены и так называемой "новой русской волны". За несколько лет существования группа Ploho записала 2 полноформатных альбома, несколько EP и выпустила более десятка синглов, в поддержку которых музыканты проехали более 30 городов России, Украины и Белоруссии.

Их музыка балансирует между каноничным пост-панком, new wave и русским роком конца 80-х и начала 90-х годов. Ploho может слушать каждый - группа с идеей, но не сверхсложной. Саунд - холодный и монотонный, но в то же время ритмичный и танцевальный - понравится тем, кто любит Joy Division, "Кино" и Super Besse.

Сейчас группа работает над записью своего третьего полноформатного альбома. Релиз запланирован на декабрь, а средства на выход альбома собирают с помощью краудфандинга.