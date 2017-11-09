В продажу поступили билеты на спектакль "Не покидай свою планету" театра "Современник" с участием Константина Хабенского, Юрия Башмета и "Солистов Москвы", а также Snow Show Symphony ("сНежная симфония") Гидона Кремера, Славы Полунина и Kremerata Baltica.

В своей зимний сезон продюсерская компания ART Forte включила два волшебных представления, способных согреть душу в любые холода и восхитить даже самую требовательную публику.

12 декабря в Ригу впервые приедет спектакль-фантазия "Не покидай свою планету", поставленный по мотивам легендарной повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" в 2016 году. Все роли здесь исполняет Константин Хабенский, но артисты выдающегося камерного оркестра "Солисты Москвы" со своим руководителем Юрием Башметом существуют на сцене как равноправные рассказчики истории. Слово и музыка, завораживающие кинетические объекты и видео-арт – создатели постановки используют все средства, чтобы с детства знакомый сюжет засиял новыми красками, раскрыл свои философские глубины и проник прямо в сердце зрителей.

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Что до представления Snow Show Symphony ("сНежная симфония"), запланированного на 30 и 31 января, то охарактеризовать его можно с предельной краткостью: это шедевр. Да, Слава Полунин и Гидон Кремер – два больших художника, два фантазера, два смельчака – пошли на риск, объединяя в одном поэтическом пространстве, в одном спектакле два бессловесных искусства, музыку и клоунаду. Но полтора часа сценического времени превратились у них в полтора часа незабываемого и неописуемого праздника, который зрители будут вспоминать всю жизнь.

Строгие концертные туалеты, пюпитры, виолончели, альты, скрипки, живой звук прекрасных инструментов, вплоть до скипки Амати, на которой играет Гидон Кремер -- один из величайших музыкантов современности. Рядом – потертые зеленые пальто, висящие сливой красные носы, груды бумажного снега и буря, от которой не удастся укрыться никому. А в центре – грустный и смешной, трогательный и нежный человек в желтом комбинезоне, как маленькая точка тепла, затерявшаяся во вселенной, – великий клоун Асисяй…

Foto: Publicitātes foto

Напомним, что оркестр Kremerata Baltica является послом культуры Латвии, Эстонии и Литвы, отмечающих в 2018 году столетие провозглашения независимости.

Генеральные партнеры проекта – компании "УРАЛХИМ" и "Уралкалий". Информационный партнер – портал Delfi.

Билеты на спектакли зимнего сезона компании ART Forte можно приобрести во всех театральных кассах и сети Biļešu Paradīze, www.bilesuparadize.lv.

Дополнительная информация – на сайтах www.goldenmask.lv и www.artforte.lv.