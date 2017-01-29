К своему 25-летию Рижский православный камерный хор "Благовест" записал свой седьмой диск "Вo Царствии Твоем". Альбом выходит не только на CD, но и на виниле и включает ряд избранных композиций из репертуара хора с широким спектром произведений православной духовной музыки.

За 25 лет своей творческой деятельности хор "Благовест" под руководством своего основателя Александра Брандавса добился успеха на многих международных конкурсах и посетил с программой русской духовной музыки Бельгию, Францию, Италию, США, Данию, Россию, Польшу, Болгарию, Литву, Беларусь, Австрию, Великобританию, Грецию.

Презентация седьмого юбилейного альбома "Благовеста" состоится 9 февраля в помещениях Рижской Реформатской церкви (ул. Марсталю 10, Рига), где летом прошлого года происходила запись диска.