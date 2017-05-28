9 ноября с новой концертной программой в поддержку альбома Desire британский дуэт Hurts выступит в Arēna Rīga.

В относительно недолгой, но блестящей карьере группы это будет уже четвертый студийный альбом. Он выйдет 29 сентября. Сами музыканты описывают его так: "Desire переполнен страстью, болью и желанием. И самой лучшей музыкой какую мы когда-либо создавали".

Дуэт Hurts был основан в 2009 году в Манчестере вокалистом Тео Хатчкрафтом и мультиинструменталистом Адамом Андерсоном. Визитной карточкой группы стали элегантные наряды и мелодии, более подходящие 1980-м годам, нежели современности, а также мрачные тексты. В отличие от многих других групп, известность к Hurts пришла вместе с выходом дебютного альбома Happiness в 2010 году. С последующими альбоми Exile (2013) и Surrender (2015) группа прочно закрепилась на поп-сцене.

Предпродажа билетов для клиентов клуба Biļešu serviss начнется 31-го мая, публичная продажа стартует 2-го июня. Цена - от 29 евро.