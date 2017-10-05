Фонд Инессы Галанте готовит для слушателей музыкальный подарок: 16 декабря в Домском соборе прозвучит "Рождественская прелюдия" с участием ярких латвийских и зарубежных исполнителей.

Слушателей ожидает встреча с Инессой Галанте и её многолетними партнёрами по сцене и друзьями, а также молодыми, но уже широко известными в Латвии и за её пределами звёздами.

Самые красивые произведения мировой классической музыки исполнят контратенор Сергей Егерс – один из ярчайших исполнителей барочной музыки в Латвии, выдающийся композитор и органист Айварс Калейс, который неоднократно выступал в таких далеких странах как Австралия, США и Канада и уже несколько раз был удостоен чести выступать с сольным концертом в Соборе Парижской Богоматери, а также виртуозный пианист Андрей Осокин, лауреат международных конкурсов.

В концерте также примут участие юные победители конкурса "Таланты Инессы Галанте". Особую рождественскую атмосферу создаст хор мальчиков Рижской первой музыкальной школы имени Язепа Медыня под руководством Романа Ванагса.

Билеты можно приобрести в кассах Biļešu paradīze.