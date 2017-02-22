Книжная Москва в Риге: от тайн жирафов до московских устоев и быта

24-26 февраля Россия станет почетным гостем ХХ Латвийской книжной выставки в Риге. В зале на Кипсале соберутся известные и молодые российские писатели и культурные деятели от Остера до Швыдкого, которые представят новые книги. Особым образом на выставке заявит о себе столица России: "Москва книжная" подготовила для гостей выставки более 250 книг, вышедших в рамках Издательской программы Правительства Москвы и обширный список мероприятий. Delfi публикует их программу.

Для удобства гостей московского стенда книжная экспозиция будет сформирована по тематическим разделам. Предмет особой заботы и гордости Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы – специальные книги для детей с нарушениями зрения.

"Вместе дарим детям книжки" – под таким девизом пройдёт встреча 25 февраля, где Татьяна Деген, заместитель Председателя Правления Фонда "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей" познакомит своих гостей – педагогов и учащихся специализированной школы для детей с нарушениями зрения "Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola" - с процессами создания особенных книг.

Тактильные вставки, яркие контрастные цвета, крупные иллюстрации, не перегруженные мелкими деталями, конгревное тиснение по контуру изображений – вот только некоторые хитрости, которые помогут малышам познакомиться с книгой, полюбить ее и сделать своим другом. И каждый "особый" ребёнок станет счастливым обладателем своей "особой" книжки.

Foto: Vida Press

24 февраля, пятница

12.00 - "Москва книжная" - торжественная церемония открытия стенда Издательской программы Правительства Москвы. Стенд "Москва Книжная"

14.00 – 15.00 - "Москва Книжная" представляет самый необычный российский детский проект 2016 года – "AnimalBooks: Занимательная зоология", победителя конкурса "Лучший инновационный проект года". "AnimalBooks" — это занимательная зоология для детей и родителей, настоящий детский нон-фикшн. В "Занимательной зоологии" вас ждёт множество открытий и неожиданных сюрпризов – ведь даже самые-самые известные зверушки умеют хранить тайны.

Авторы книг Татьяна Веденеева (автор книги "Я жираф") и Борис Грачевский (автор книги "Я Мартышка") приоткроют вам некоторые из них. Всего в серии вышло 28 книг, в том числе 4 в рамках Издательской программы Правительства Москвы, Российский национальный стенд (конференц-зал).

Ведущий: Георгий Гупало, издатель, руководитель проекта.

15.00 – 16.00 - Круглый стол "Москва Издательская: автор – издатель - читатель". Российский национальный стенд (конференц-зал)

Участники: Константин Семенов, заведующий исторической редакции издательства "Вече"; Татьяна Бирюкова, автор, специалист по истории Москвы; Татьяна Деген, заместитель Председателя Правления Фонда "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей".

Ведущий: Константин Чеченев, генеральный директор издательства "Белый город", член Московского Городского Совета по книгоизданию.

25 февраля, суббота

10.30 – 11.30 "Вместе дарим детям книжки". Издательская программа Департамента СМИ и рекламы города Москвы для детей с нарушениями зрения. Российский национальный стенд (конференц-зал)

Участники: педагоги и учащиеся специализированной школы для детей с нарушениями зрения "Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola".

Ведущая: Татьяна Деген, заместитель Председателя Правления Фонда "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей".

14.00 – 15.00 - "Москва Историческая". Антонина Пикуль представляет: Тема Москвы в творчестве Валентина Пикуля. Конференц-зал выставочного комплекса

Ведущий: Константин Семенов, заведующий редакцией исторической литературы издательства "Вече".

16.00 – 17.00 - "Москва Литературная. Классика": Опыт издания классической литературы в рамках Издательской программы Правительства Москвы. Конференц-зал выставочного комплекса

Ведущий: Константин Чеченев, генеральный директор Издательства "Белый город", член Московского Городского Совета по книгоизданию.

16.00 – 17.00 - Георгий Гупало представляет… Презентация книг Издательской программы Правительства Москвы из серии "AnimalBooks: Занимательная зоология". Особенности издания детской литературы. Российский национальный стенд (конференц-зал)

16.15 – 17.15 - "Москва детская, задорная!". Встреча с Борисом Грачевским, кинорежиссером и сценаристом, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, художественным руководителем детского киножурнала "Ералаш".

Веселая читальня (детская площадка выставки)

26 февраля, воскресенье

10.00 – 11.00 - Новые книги о Москве. Презентация книг, выпущенных в рамках Издательской программы Правительства Москвы в 2015-2016 гг. О новинках расскажут члены московской делегации. Российский национальный стенд (конференц-зал)

11.00 – 12.00 - "Книги для всех". Издание иллюстрированных книг для детей с особыми образовательными потребностями. Искусство книжной иллюстрации в сочетании с современными технологиями в детских книгах. Российский национальный стенд (конференц-зал)

Ведущая: Татьяна Деген, заместитель Председателя Правления Фонда "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей", представители Фонда.

12.00 – 13.00 "Москва Прежняя": презентация книг "Устои и быт в прежней Москве", "Москва. От конки до метро" и "Праздники и гуляния старой Москвы". Российский национальный стенд (конференц-зал)

Ведущая: Татьяна Бирюкова, автор, специалист по истории Москвы.