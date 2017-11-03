7 ноября на сцене "Арена Рига" выступит легендарный итальянский тенор Андреа Бочелли. Стали известны подробности о программе и особых гостях концерта.

На рижском концерте Бочелли исполнит знаменитые оперные арии Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и других выдающихся композиторов, а также композиции со своих альбомов "Cinema", "Incanto" и других.

Особые гости концерта: певицы Мария Алеида (сопрано) и Илария Делла Бидия, а также гитарный дует CARisMA. В концерте примут участие Каунасский государственный хор и Литовский государственный симфонический оркестр под управлением итальянского дирижера Марселло Рота. Украшением отдельных номеров станут латвийские танцоры Елизавета Мания и Рихард Эглитис.

По числу заслуг Андреа Бочелли превосходит любого другого сольного исполнителя классической музыки. Общее количество проданных альбомов этого великолепного музыканта превышает 80 миллионов. Он является обладателем премий World Music (WMA), Golden Globe, ECHO, British Classical Music и многих других.

Начав свою карьеру в юности с выступлений в ресторанах и барах, Андреа Бочелли достиг всех мыслимых профессиональных высот. Он имел честь выступать перед тремя президентами Соединенных Штатов, тремя Римскими Папами, и перед королевскими семьями по всему миру. Он дает концерты на самых престижных оперных сценах, огромных аренах и масштабных мероприятиях, таких как: закрытие Олимпиады в Турине, звездный уик-эд НБА и финал Лиги чемпионов УЕФА. Его имя увековечено на "Аллее Славы" в Голливуде, а в Италии в его честь назван пляж.

Он сумел довести до совершенства свои вокальные навыки и теперь его голос часто называют божественным. "Если бы Бог пел, его голос был бы подобен голосу Андреа Бочелли!" - такими словами его охарактеризовала Селин Дион, с которой вместе они записали бессмертный хит The Prayer. Уникальный тембр его голоса - чарующе мягкий, меланхоличный и одновременно сильный и глубокий, одинаково знаком как ценителями оперного искусства, так и любителями поп-баллад.

Организаторы концерта благодарят за поддержку Посольство Италии в Латвии. По словам посла Италии в Латвии Себастиано Фульчи, "Бочелли — самый успешный классический соло исполнитель и один из самых талантливых вокалистов всех времен. Бесспорно, он является лучшим послом итальянской культуры в мире. Его завораживающий голос созвучен с яркими нотами истории Италии и передает тепло итальянского народа. Он возвышает духовно и дарит божественную радость, обогащающую наши души".

Фото - пресс-служба организаторов концерта.