В День восстановления независимости Латвийской республики рижан и гостей столицы приглашают посетить праздничные концерты, марафон латвийских фильмов, международные соревнования по пиротехническому мастерству, а также принять участие в создании композиции "Цветочная Латвия".

По традиции, в этот праздничный день у памятника Свободы будет создана композиция "Цветочная Латвия", состоится торжественная церемония возложения цветов и концерт-дефиле духовых оркестров латвийских учебных учреждений. В 13.00 около памятника Карлису Улманису состоится особое мероприятие – будет посажен дуб. Мероприятие пройдет в рамках акции "Обними Латвию" и в преддверии столетия Латвии. На липовой аллее бульвара Бривибас состоится праздник бульвара Бривибас, который ранее не проводился.

В Верманском парке пройдет мероприятие "Zinu, zinu tēva sētu", на котором выступят детско-юношеские фольклорные коллективы из разных регионов Латвии, музыкальные коллективы нацменьшинств, музыкальное объединение Raxtu Raxti, пройдет танцевально-музыкальная программа, парад народных костюмов "Uzvelc savu tautas tērpu par godu Latvijai!", который начнется в 13.00 на Ратушной площади, затем участники отправятся в Верманский парк мимо памятника Свободы.

С 17.00 до 24.00 на набережной 11 Ноября будет проходить грандиозное мероприятие "Весна. Рок. Даугава", во время которого выступят латвийские рок-группы и коллективы, работающие в жанре поп-рок - Linga, Tumsa, Autobuss debesīs и солист Иво Фоминс. В 21.00 посетители смогут услышать песенный цикл Юриса Кулакова "Septiņarpus dziesmas ar Eduarda Veidenbauma vārdiem" в исполнении солистки Иевы Акуратере и инструментальной группы Кристапа Криевкалнса. После концерта пройдут международные соревнования по пиротехническому мастерству, в которых примут участие гости из Мексики, Великобритании и Финляндии. Каждый сможет проголосовать за понравившееся ему выступление и по окончании мероприятия узнать, кто получил приз зрительских симпатий. После этих соревнований около 23.40 состоится фейерверк в исполнении латвийских мастеров, который завершит празднование 4 мая.

В течение дня праздничные концерты пройдут во многих местах Риги. В Доме конгрессов на концерте "В ритмах столетия" ("Simtgades ritmos") будет звучать джаз в исполнении местных и зарубежных музыкантов. В культурном центре "Иманта" состоится концерт Марии Наумовой "В один прекрасный день" ("Kādā jaukā dienā"), а в культурном центре "Ильгюциемс" выступит вокальная группа Latvian Voices. В концертном зале "Большая гильдия" состоится концерт "Rīta cēliens", на котором выступят оркестр Rīga, солисты и хоры. Слушателей ждут и на концерте в церкви Св. Петра "Наш путь – свобода" ("Mūsu ceļš – brīvība") и на концерте в Зале Зиедониса Латвийской национальной библиотеки "Мечта о Риге" ("Sapnis par Rīgu"). Во Дворце культуры "Зиемельблазма" на концерте "Par mums pašiem" слушателей порадуют солисты и группы Vintāža, а в Калнциемском квартале всех желающих ждут на вечере латвийского кино и музыки "NeatkaRīga".

В этот день праздничное мероприятие "Balti galdauti, baltas domas" пройдет в центре реновании деревянных зданий. Во время этого мероприятия будут концерты, парад мотоциклов, детский спектакль, творческие мастерские и игры. В кинотеатре Splendid Palace состоится марафон латвийских фильмов, а в Рижском музее фарфора пройдут творческие мастерские.

Общественный транспорт в Риге 4 мая будет бесплатным.

Более подробная информация об участниках, времени и месте проведения мероприятий размещена на сайте www.kultura.riga.lv, а также в буклетах, которые можно получить в центрах приема посетителей Рижской думы, рижских культурных центрах, филиалах Рижской центральной библиотеки и информационно-туристических центрах.