Форум современной культуры "Белая ночь" в этом году состоится в Риге в ночь с 9 на 10 сентября и предложит 59 различных мероприятий современного искусства и культуры. Этот год для форума "Белая ночь" юбилейный – исполняется 15 лет с момента проведения первой "Белой ночи", или Nuit Blanche, в Париже, где впервые родилась идея его создания. Поэтому в этом году в Риге будет необыкновенно разнообразная международная программа.

Уникальным событием станет премьерное исполнение в Латвии произведения "Монотонная симфония тишины" Ива Клейна (1928–1962), французского живописца и мастера перформансов, основоположника нового реализма и искусства перформанса в Европе, гения синего цвета. Чтобы поближе познакомить зрителей с творчеством художника, в Cafe Noir состоится вечер фильмов Ива Клейна, на котором все желающие смогут прослушать лекцию, посмотреть видеозаписи перформансов и документальные сюжеты о художнике. О биографии и произведениях художника расскажет искусствовед Инесе Барановска. Воспоминаниями о сотрудничестве с художником поделится модель знаменитых произведений Клейна Елена Палумбо.

На Бастейкалнсе будет установлен масштабный пространственный объект, получивший признание по всему миру – Museum of the Moon, или "Музей луны", – странствующая инсталляция, созданная британским художником Люком Джерремом и его коллегами. Объект представляет собой семиметровую освещенную модель Луны, наполненную воздухом, на которую нанесен точный спутниковый снимок поверхности Луны, сделанный НАСА в масштабе 1:500 000.

Одним из участников "Белой ночи" станет испанская труппа уличного театра Kamchàtka, которая выступит на улице Миера и Привокзальной площади. Оригинальное, смешное и остроумное представление покажет на форуме Mosh Split труппа циркового искусства Sisus Sirkus из Финляндии, а эстонский научный центр AHHA выступит с программой "Ночь изобретений". Художница Чидем Мироль из Бельгии представит аудиовизуальный перфоманс "Я и наблюдатель – тело и звук: книжный перформанс", который можно будет увидеть в Dirty Deal Teatro.

Проект французского творческого объединения Ateliers du Bout de la Cale Aquatic Life, или "Водный мир," на Эспланаде – это специально созданное для рижской "Белой ночи – 2017" музыкально-графическое рондо, которое выполнили художники Monsieur QQ, Бенжамин и Гаэль Флао. Этот перформанс отправит зрителей в нарисованное чернилами и карандашом путешествие-фантазию по невиданным странам, небесам и морям. Кроме того, художники из Франции примут участие в выставке "Современная французская керамика".

Основную программу форума составят более 30 проектов искусства и культуры, в том числе, концерты, инсталляции и перформансы в городской среде, выставки, мультимедийные проекты, поэтические состязания и чтения и программы фильмов. Основную программу "Белой ночи" дополнят более 20 инициативных проектов, в организацию которых вовлечены художественные галереи, кафе, художественные и культурные студии, а также другие активные рижане и единомышленники.

Большинство мероприятий "Белой ночи" пройдут в Старой Риге, центре Риги, в окрестностях улицы Миера, квартале Спикери и ближней Пардаугаве. Отдельные мероприятия "Белой ночи" состоятся в Межапарке – в мобильном культурном пространстве Strops, в Кенгарагсе, где пройдут беседы в стихах в рамках проекта "Ж. П.", а также во Дворце культуры "Зиемельблазма", где состоится концерт театра танца Stars' Well "Тени" и группы Triānas Parks. Центр Риги и Межапарк соединят два арт-трамвая, в каждом из которых будет своя программа. Один трамвай будет посвящен поэзии Э. Вейденбаумса и электронной музыке, в свою очередь, во втором трамвае молодые таланты в области искусства и дизайна будут создавать внутреннее отражение мира с помощью анимации и световых объектов.

"Белая ночь" в Риге является частью международного проекта "Европейская Белая ночь", начатого пятью европейскими столицами – Брюсселем, Мадридом, Парижем, Ригой и Римом. На данный момент "Белую ночь" или равноценные мероприятия организуют также и Амстердам, Бухарест, Порту и Валлетта, Торонто, Токио, Монреаль и другие города.

Подробная программа мероприятий опубликована на интернет-странице www.baltanakts.lv.