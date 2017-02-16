Латвию с гастролями посетит новое шоу "Фиксики играют в цирк"

С 12 по 21 марта в Латвии на гастролях вновь побывает популярное детское шоу "Фиксики". В Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Резекне, Вентспилсе и Елгаве будет показана премьера нового шоу "Фиксики играют в цирк".

Представления Фикси-шоу нравятся не только детям, но и взрослым, а каждая новая постановка становится хитом. Секрет такого успеха в том, что во-первых, Фикси-шоу не похоже на обычные детские представления.

Это не классический детский спектакль, а спектакль-хеппенинг - жанр семейных детских представлений, в котором участвует весь зал. Маленькие зрители поют и танцуют, превращая зрительный зал в еще одного действующего героя. Дети делают это настолько искренне и радостно, что в игру вовлекаются и родители.

Во-вторых, шоу с восторгом смотрят дети разных возрастов. В 2-3 года они завороженно следят за любимыми героями и танцуют под любимые фиксипелки. В 4-6 лет - понимают сюжет, и на 100% верят в то, что фиксики на сцене - настоящие. А дети 6-7 лет с удовольствием играют во все игры, хотя понимают, что на сцене не фиксики, а актеры.

"Фиксики играют в цирк" - это новая программа и сценография. Впечатляющие декорации с эффектом дополненной реальности, с использованием радиоуправляемых моделей и видео-проекции на всю ширину сцены.

Foto: Фиксики

В основе шоу - захватывающая история о том, как ДимДимыч, увлекшись игрой на своем телефоне, "потерял" голову и оказывается внутри компьютерной игры. Вместе с ним туда попадают его друзья - фиксики и зрители. Магистр компьютерной магии Гипнозио Фон Глюк - создатель вредных и бессмысленных компьютерных игр - заманил всех в компьютерную игру, из которой нет выхода, да к тому же похитил Нолика.

ДимДимычу и фиксикам предстоит найти выход из виртуального пространства, сразиться с героями компьютерных игр, спасти Нолика, а злую компьютерную игру сделать доброй, полезной и развивающей. В этом ему помогут его верные друзья Симка и Файер, а также зрители Фикси-шоу.

В Фикси-цирке зрителей ждет много сюрпризов, игр, песен, радости и веселья. Как всегда представление будет наполнено играми, фиксипелками и танцами.

12 марта фикси-шоу пройдет в Риге (Дом конгрессов в 12.00), 13 марта - в Даугавпилсе, 14 марта - в Резекне, 17 марта - в Лиепае, 20 марта - в Вентспилсе, 21 марта - в Елгаве.

Фото - пресс-служба организаторов.