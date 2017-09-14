"Любовь к кино в мире меняющихся кадров",- основная тема встречи.

"Многие дерзко заявляют, что кино умерло. Я уверен, что кино на большом экране – это то, что никогда не умрет. И я объясню почему…" ,- утверждает Тьерри Фремо.

Он расскажет, в чем секрет успеха фестиваля, как отбираются фильмы в программу, в чем особенности Каннского кинофестиваля: об амбициях , противоречиях и жесточайшем давлении.

Мастер-класс пройдет в форме лекции, после которой будет возможность задать вопросы одному из самых влиятельных людей в фестивальной индустрии.

Тьерри Фремо также является многолетним директором Института Люмьер в Лионе , в городе, где родился кинематограф. Не случайно, именно ему принадлежала идея и создание беспрецедентного труда : собрать воедино более ста лучших короткометражек Луи и Огюста Люмьеров, сопроводив их собственным закадровым комментарием. Это настольная книга для любого уважающего себя ценителя кино, в которой знаний и наглядности не меньше, чем радости от просмотра.

Этот восхитительный фильм будет показан на открытии фестиваля "Балтийская жемчужина" с комментариями автора-режиссера во время просмотра.

"Мой месседж таков: не думайте, что фильмы братьев Люмьер – это что-то старое и скучное. Иногда стоит вернуться в прошлое, чтобы промыть глаза. Сегодня наши глаза загрязнены интернетом, новыми технологиями, которые манипулируют нами. Когда вы смотрите фильмы братьев Люмьер – это путь назад к чистоте, невинности и красоте жизни. Это фильм не для специалистов, это фильм для всех. Люди часто говорят о закате кинематографа. Не верьте этому, - говорит Фремо. - Кино никогда не умрет. Вопреки интернету, Нетфликсу, всем этим интернет-платформам. Для меня было очень важно показать фильмы Люмьеров на большом экране. Потому что кино на большом экране – это то, что никогда не умрет".

В связи с тем, что количество мест в малом зале кинотеатра ограничено убедительная просьба ко всем желающим посетить мастер-класс директора Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо – оставить предварительную заявку на участие. Это можно сделать, отправив письмо по адресу festival.balticpearl@gmail.com.