27 июля в рамках World Jazz Festival 2017 в Риге на сцене к/з Splendid Palace выступит одна из ярких и титулованных американских звезд джаза – Патти Остин.

Талантливая певица, обладательница премии "Грэмми" Патти Остин записала 17 соло альбомов в различных музыкальных жанрах. Патти часто выступает на церемониях "Грэмми" и "Оскар".

Патти родилась в Нью-Йорке, в возрасте четырех лет она начала свою музыкальную карьеру, дебютировав в Apollo Theater. Спустя год Патти подписала контракт с RCA Records. В 60-тые года Патти стала настоящей звездой телевизионной рекламы.

В 1969 году Патти Остин с песней "Family Tree" первый раз попала в ТОП 50 песен R&B. В 1976-м певица вытуспила первый соло альбом "End of a Rainbow". Карьера и популярность Патти начала резко расти и в течение несколько лет были реализованы многочисленные проекты в сотрудничестве с мировыми звездами.

В 1979 году Патти в дуэте с Майклом Джексоном спела и записала песню It's the Falling in Love, которая вошла в альбом Джексона "Off the Wall". В том же году она записала The Closer I Get to You для альбома известного тромбониста Тома Брауна.

Грандиозная музыкальная карьера и многочисленные концерты по всему миру принесли результаты: в 2008 году Патти Остин получила "Грэмми" за пластинку "Avant Gershwin" в категории "Лучший джазовый вокальный альбом".

Теперь великолепный голос и виртуозную технику исполнения смогут оценить и гости World Jazz Festival, который пройдет 27 и 28 июля в Риге. 27 июля встречаемся на Домской площади, где пройдет открытие фестиваля и бесплатный концерт, который уже три года собирает рижан и гостей города.

Вечером 27 июля приглашаем на концерт в Splendid Palace, где выступят мировые звезды – певица Патти Остин, саксофонист Игорь Бутман и музыкант Олег Аккуратов. А 28 июля в Арена Рига пройдет закрытие фестиваля с участием легенды джаза Джона Скофилда и итальянского соул-певца Марио Бионди.