В музее Романа Суты и Александры Бельцовой пройдет встреча на русском языке, во время которой искусствовед Наталья Евсеева расскажет о легендарных Балах прессы, проходивших в Риге в 20-е – 30-е годы прошлого века. На них собирался весь латышский свет, под них создавались специальные декорации и шились дорогие наряды, им посвящена новая выставка в музее - "Картины былых празднеств".

Балы прессы, традиционно проходившие зимой, считались кульминацией общественной жизни Риги 20-х – 30-х годов прошлого века. Традиция этого торжественного мероприятия зародилась в 1922 году и продолжалась ежегодно до 1939 года. После возрождения независимости традиция была возрождена, но ненадолго.

Первый Бал прессы был устроен в честь празднования 100-летия со дня выхода первого номера газеты на латышском языке – "Латышская газета" ("Latviešu avīze", 1822–1915). Балы проходили в Клубе офицеров. Их посещали президенты, министры, послы, директора, фабриканты, чиновники, писатели, художники, журналисты и другие.

Оформление помещений обычно заказывалось какому-либо признанному, хорошо известному художнику. Так, в разные годы декорации для Бала прессы создавали Конрад Убан (1922), Валдемар Тоне (1922), Отто Скулме (1922, 1931), Янис Лиепиньш (1923), Лудольф Либерт (1923-1926, 1931, 1937), Херманис Гринберг (1928), Никлав Струнке (1928, 1930, 1931), Херберт Ликум (1930, 1931, 1934), Александр Крука (1935–1936), Янис Куга (1928, 1929, 1937), Вилис Васариньш (1937), Петерис Рожлапа (1938).

Выдающийся латышский художник Роман Сута (1896–1944) оформлял балы в 1927 и 1933 году. Наиболее яркими и впечатляющими стали декорации именно 1927 года (см. фото, где Роман Сута запечатлелся на фоне своих революционных декораций). Сейчас о них можно судить лишь по фотографиям – единственным визуальным свидетельствам проделанной работы. К тому времени у художника уже был накоплен значительный опыт оформления масштабных интерьеров, а ещё многие знали, что от него можно ожидать сюрпризов и чего-то необычного. Безусловно, такой шлейф славы позволял рассматривать Суту как идеального кандидата на роль декоратора большого бала.

На встрече с куратором выставки, искусствоведом Dr. art. Натальей Евсеевой в рамках цикла "Беседы в музее" участники мероприятия узнают о том, как готовились к Балам прессы, как они проходили, как дамы старались нарядиться, чтобы получить титул королевы бала, а также подивятся тому, какие призы можно было выиграть в лотерею - самом весёлом и интересном пункте программы вечера. Для неё спонсоры (фирмы, предприятия, производители, а также анонимные жертвователи – т.н. "тайные благожелатели прессы") предлагали всевозможные выигрыши – начиная от папирос, мешков угля или макарон и заканчивая животными, участками земли с домиками или заграничными путешествиями.

В центре рассказа будет Бал прессы 1927 года – от светских развлечений до художественно-декоративных приёмов, благодаря которым ожили и эффектно заиграли комнаты Клуба офицеров. Надо признать, что результат труда Романа Суты получил высокую оценку в периодических изданиях той поры, где отмечалось, что автору удалось превратить залы "в невиданные чудо-помещения".

Участников "Беседы" порадует чудесное перевоплощение Музея, стены которого теперь представляют собой частичную реконструкцию оформления Бала прессы 1927 года. Это поможет лучше понять творческий и современный подход Романа Суты к украшению залов, а также окунуться в удивительную атмосферу праздника. В экспозиции посетители увидят несколько элегантных исторических нарядов, поскольку и дамы, и господа в ту эпоху достаточно трепетно относились к своему бальному гардеробу. Как только заканчивался очередной Бал прессы, женщины уже спешили готовить наряд для мероприятия следующего года. На выставке можно будет оценить фрак художника Романа Суты и платье латышской оперной дивы Милды Брехмане-Штенгеле (Milda Brehmane-Štengele), в котором она блистала на Балу прессы в 1928 году, а также полюбоваться женским вечерним платьем и аксессуарами в стиле Ар-деко из коллекции историка моды Александра Васильева.

Встреча-лекция пройдет 14 января в 14.00 в Музее Романа Суты и Александры Бельцовой (ул. Элизабетес, 57a, кв. 26, вход со двора, 5-й этаж). Места резервировать заранее по тел. 67288800 или эл. почте sbm@lnmm.lv.

Выставка будет открыта до 18 марта. Подробности – здесь.