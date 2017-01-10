Юлий Круминьш - бывший владелец компании Man-Tess, а сейчас его имя связано с проектами в сфере недвижимости в Юрмале, в частности - отелем Villa Alvīne в Дзинтари, где любят останавливаться звезды российского шоу-бизнеса.

В книге рассказывается о детстве и юности автора, о советском времени и бизнес-проектах Круминьша - развлекательном центре "Вернисаж", продаже компании Man-Tess, а также разгуле рэкета в Латвии в конце прошлого века. Предприниматель отметил, что мемуары получились откровенными, поскольку он "уже настолько стар, что ему нечего стыдиться и некого бояться".

При этом, описывая правительственный рэкет, Круминьш, в основном, приводит истории про политическое объединение ТБ/ДННЛ, Айварса Лембергса и Андрисе Шкеле, причем, не стесняясь в выражениях - одна из глав называется "Что преступные группировки отобрали у государства и у нас всех". В воспоминаниях Круминьша мелькает множество персонажей латвийского бизнеса и бомонда, в том числе приведены и их высказывания о самом Круминьше.

В книге много заметок и рассказов о самых известных людях Латвии - предпринимателях, политиках, президентах, деятелях шоу-бизнеса. Также имеется много фотографий из архива автора.