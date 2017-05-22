С 1 по 4 июня на сценах Балтийской Международной Академии (БМА), театра "Общество свободных актеров" (ОСА) и Юрмальского Культурного центра в Майори пройдут спектакли, мастер-классы, уличные шоу и импровизации с участием около сорока артистов – клоунов, мимов, артистов циркового жанра, музыкантов и танцоров. Большинство мероприятий – бесплатны.

Зрители смогут познакомиться как с уже состоявшимися клоунскими объединениями и театрами пантомимы, так и с начинающими работать в жанре актерами. Бывшие звезды комик-труппы "Лицедеи" и Cirque du Soleil Валерий Кефт и Роберт Городецкий приедут в Латвию в составе театра Anima Allegra. Публика сможет оценить режиссёра и актёра театра на Таганке, поэта Влада Маленко, создателя Театра поэтов в Москве…

Выступление клоунского объединения Anima Allegra.

Бесплатные мероприятия:

1 июня

12.00 – открытие фестиваля. В День защиты детей, в зале БМА состоится благотворительный концерт "Клоуны детям" для детей из детских домов, школ-интернатов и рижского детского хосписа Святой Софии.

14.00 – официальное открытие фестиваля в конференц-зале БМА с участием гостей фестиваля, представителей города и СМИ.

3 июня

12.00 - 15.00 – на Ратушной площади в Старой Риге пройдет бесплатное представление для рижан и гостей столицы "Свободная сцена для клоунов", в котором, помимо гостей фестиваля, примут участие и латвийские артисты. Зрителей ждет интерактивное шоу с клоуном из Швеции Ante и много других сюрпризов.

4 июня

12.00 - 15.00 - на площади возле Юрмальского Культурного центра в Майори и по всей улице Йомас - уличные театральные и клоунские импровизации, музыкальные импровизации.

22.30 - огненное шоу возле Юрмальского Культурного центра и проводы участников.

Мероприятия по билетам:

1 июня

19.00 – 21.30 - представление в "Обществе свободных актеров" (ОСА).

1-я часть: премьера пантомимы "Mikro – Makro 2" (реж. Виктор Бусыгин, Рига).

2-я часть: Anima Allegra (Санкт-Петербург) – концерт Clown Stars. Билеты - здесь.

4 июня



19.30 - в Юрмальском Культурном центре - торжественное закрытие фестиваля с призами и гала-концертом. Билеты - здесь.

С полной программой фестиваля и гостями можно ознакомится здесь и здесь.

Проект поддержала Live Rīga.