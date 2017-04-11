По приглашению компании ART Forte легендарная труппа, основанная в 1946 году, а в 1962-м поселившаяся на Малой Бронной, дом 4, покажет на сцене театра "Дайлес" два спектакля: мелодраму Зорина "Варшавская мелодия" (9 мая) и великую комедию Мольера "Тартюф" с Виктором Сухоруковым в титульной роли (14 мая).

"Варшавская мелодия"

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Мелодрама Леонида Зорина

Режиссер: Сергей Голомазов

В ролях: Юлия Пересильд, Даниил Страхов

Они познакомятся зимой 1946 года на концерте - полька Геля, студентка Московской консерватории, и русский парень Виктор, в недавнем прошлом - солдат армии-победительницы, а в недалеком будущем - технолог-винодел. Они влюбятся смертельно и навсегда, а потом узнают о том, что Сталин запретил браки с иностранцами, и расстанутся - чтобы встретиться через десять лет в Варшаве… и еще через десять в Москве… все больше отдаляясь от своей молодости и друг от друга, все отчетливее понимая, что лучшее в их жизни позади. "Варшавская мелодия" - одна из самых прекрасных мелодрам, когда-либо написанных на русском языке, но ее требования к актерам невероятно высоки. Полвека назад она началась с идеального дуэта Юлии Борисовой и Михаила Ульянова. Сейчас эстафету переняли новые звезды - Юлия Пересильд и Даниил Страхов…

"Тартюф"

Foto: Publicitātes foto

Комедия Жана-Батиста Мольера

Режиссер: Павел Сафонов

В ролях: Виктор Сухоруков, Александр Самойленко, Агриппина Стеклова, Анна Антоненко-Луконина, Владимир Яворский, Ольга Вяземская​, Екатерина Дубакина и др.

Чтобы поставить легендарную пьесу, вот уже 353 года заставляющую зрителей хохотать и размышлять о том, как причудливо устроен мир, Павел Сафонов собрал целое созвездие московских артистов: вернул с экрана на сцену Александра Самойленко, одолжил у театра "Сатирикон" рыжеволосую Агриппину Стеклову, а главное – пригласил на титульную роль Виктора Сухорукова. Прежде этот великолепный мастер играл кого угодно, только не лицемеров и обольстителей. Но в образе пройдохи, строящего из себя праведника, он и гомерически смешон, и пугающе убедителен. Обаяние и харизма Сухорукова – главный козырь стильного спектакля, к созданию которого приложили силы еще три знаменитости: сценограф Николай Симонов, художник по костюмам Евгения Панфилова и композитор Фаустас Латенас. Итог -- пять сезонов в российской столице при постоянных аншлагах!

Генеральный партнер гастролей – компания "УРАЛХИМ". Генеральный информационный партнер – Первый Балтийский канал. Информационный партнер – портал Delfi.

Подробности – на www.artforte.lv. Билеты стоимостью от 30 до 70 евро доступны в кассах Bilešu Paradīze и на сайте www.bilesuparadize.lv.

Компания "УРАЛХИМ" начала свою благотворительную деятельность в Латвийской Республике в 2012 году. Ежегодно на социальные и благотворительные цели на территории Латвии выделяются сотни тысяч евро. Как и в России, в Латвии "УРАЛХИМ" отдает приоритет благотворительным проектам, связанным с финансированием лечения и реабилитации тяжелобольных детей, помощью образовательным учреждениям, а также проектам в сфере искусства и культуры. Здесь "УРАЛХИМ", в первую очередь, нацелен на укрепление культурных связей между Россией и Латвией и популяризацию лучших образцов российского искусства. При поддержке компании в Латвии выступили Симфонический оркестр и балетная труппа Мариинского театра, Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева, Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, состоялась европейская премьера оперы Родиона Щедрина "Очарованный странник" в постановке Мариинского театра, а также прошли гастроли Государственного академического театра имени Е.Б. Вахтангова и прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой.