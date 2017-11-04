17 декабря в рижском Доме конгрессов состоится новое красочное и увлекательное Фикси-шоу "Разбуди деда мороза". Так как билеты на спектакль в 12:00 уже почти все проданы, объявлено дополнительное представление "фиксиков" - в 15:00, сообщают организаторы.

Любимые детские герои — фиксики - едут в Ригу с новой программой "Разбуди Деда Мороза". Будет так же ярко и весело, как в прошлом году, только еще масштабнее. Зрителей ждет веселье, танцы, смех, хиты и фиксипелки, а также огромный летающий по залу фикси-сюрприз.

Поскольку Новый год - семейный праздник, Симка, Нолик и компания покажутся зрителям не одни, а с родителями. Главный сюрприз нового спектакля - на сцене дебютируют Папус и Мася.

На сцене вновь любимые фиксики, как будто сошедшие с экрана, с оригинальными голосами и лицами, но с новыми декорациями и праздничными приключениями, в которых им ни за что не разбудить Деда Мороза без дружной помощи всех зрителей. Злые силы убаюкали Деда Мороза, он может проспать Новый год и оставить всех ребят без подарков. Под чутким руководством взрослых - Папуса, Маси и профессора Чудакова - озорное младшее фикси-поколение Симка и Нолик, вступят в схватку со злодеями, чтобы победить Лень, Страх и Жадность, спасти Новый год и получить поздравление лично от Деда Мороза.

Как обычно, с фиксиками не соскучится никто. Шутки, зажигательные танцы, любимые песни и специальные новогодние фиксипелки. И, конечно, Дед Мороз на сцене. Каждый ребенок окажется вовлеченным в действие и почувствует себя нужным и незаменимым.

Приходите узнать о всех приключениях любимых героев на новое Фикси-Шоу 17 декабря в Доме Конгрессов (в 12:00 и 15:00).

Фото - пресс-служба организаторов концерта.