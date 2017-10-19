На открытии кинофестиваля в Доме Москвы - вечер памяти Эльдара Рязанова и фильм "Аритмия"

Эльдар Рязанов был не только талантливым режиссёром, актёром и сценаристом, но ещё и тонко чувствующим поэтом, оставившим после себя удивительные стихи — неравнодушные, полные боли и грусти, и в то же время тёплые, искренние, родные...

Хочется легкого, светлого, нежного,

и безрассудного, и безмятежного,

напрочь забытого, и невозможного.

Хочется рухнуть в траву непомятую,

в небо уставить глаза завидущие,

и окунуться в цветочные запахи,

и без конца обожать все живущее!..

Многие помнят популярный, блистательный дуэт Галина Беседина — Сергей Тараненко. Высокая поэзия, потрясающая музыка Микаэла Таривердиева на стыке камерной и песенной, чудесное созвучие голосов не оставляли равнодушными никого. Особое очарование этому дуэту придавала Галина Беседина – красивая, одухотворенная с чарующим голосом.

Foto: Рязанов

16 ноября в день открытия кинофестиваля "Московская премьера в Риге" в "Доме Москвы" прозвучат песни из кинофильмов Эльдара Рязанова в исполнении Галины Бесединой, а музыкальные номера исполнят талантливые рижанки Элина Привалова—Эпштейн и Ирина Вилегжанова. Обе — выпускницы Московской консерватории, успешно выступающие в знаменитом Домском Соборе.

Начало концерта, посвященного Рязанову, - 19.00. По окончании музыкальной части состоится премьера фильма Бориса Хлебникова "Аритмия". По мнению критиков и зрителей, "Аритмия" - лучший российский фильм года, в котором артисты Александр Яценко и Ирина Горбачёва не просто играют, а живут своими ролями. Не случайно и сам фильм, и Александр Яценко получили на престижных кинофестивалях Гран-при и приз за "Лучшую мужскую роль".

У Звягинцева, с которым сравнивают Хлебникова, — тотальная нелюбовь и вселенский холод, и лишний ребенок довеском. У Хлебникова — любовь и продирание друг к другу через дебри пустоты, а ребенка вообще-то нужно планировать, тем более, они оба - врачи. Детей пока рано. С самими собой бы разобраться. Самые близкие люди учатся слушать друг друга не на вербальном уровне, хотя и на вербальном не всегда получается. Простой диалог становится сильнее высокопарных объяснений. Просто надо сначала выспаться… Просто надо поговорить…

Стоят, обнявшись, во дворе, она лохматая, в пижаме, в наброшенной наспех куртке, он слабый, жалкий, помятый. Спазмы в горле от этой беспомощности, от нежности, от сбитого дыхания, от осеннего неуюта, от первого снега, залепившего лобовое стекло, и врач выскакивает из скорой помощи, и руками раздвигает пробку, и солнце пробивается сквозь хмарь и хмурь.

Foto: Аритмия

По словам режиссера, "все так и было, делали финальный кадр пробки с документального ролика, выложенного на ютубе. Всё правда в этом фильме. Всматриваешься в их лица, вслушиваешься в их голоса, ощущаешь, как невозможно жить в этом мире, если в тебе осталось что-то живое. Но другого мира нет, а омертвевать противно".

По словам Хлебникова, в кино ему нужен был актер, способный максимально раскрыть свою собственную личность. Актера Яценко, с которым у Хлебникова уже не первая работа, он взял в "Аритмию" без кинопроб. А Горбачеву режиссер утвердил потому, что ей, одной из многих претенденток на роль Кати, на пробах удалось показать нечто иное, чем женскую стервозность, обостряющуюся при разводе. Они органичны в кадре, как и вся команда, внятны, оставляют в подтексте больше, чем в тексте, а весь фильм вызывает острое желание жить. Доброе кино, как его называют критики? Вряд ли.

Кинофестиваль новых российских фильмов пройдет в "Доме Москвы" с 16 по 22 ноября (подробнее - здесь).

Фото - пресс-служба Дома Москвы.