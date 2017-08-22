26 августа на эстраде в развалинах Сигулдского замка выступит латвийская инди-рок-группа Carnival Youth. Это будет их самый масштабный соло-концерт под открытым небом за всю историю существования. АО "Pasažieru vilciens" дополнило график движения поездов специальным рейсом Сигулда – Рига в ночь после концерта.

Концерт в Сигулде посвящен вышедшему 1 июня альбому группы "Vienā vilcienā". Это уже третий альбом группы, он состоит из восьми песен на латышском языке, которые участники группы записали весной этого года на студии "Red Bull Studios Berlin" в Берлине.

Продюсером "Vienā vilcienā" является Гатис Закис. Альбом доступен в формате CD в латвийских магазинах звукозаписи, а также на цифровых музыкальных платформах "Spotify", "iTunes", "Deezer" и в других местах.

После концерта в Сигулде посетители смогут отправиться домой на специально назначенном поезде с железнодорожной станции Сигулда 27 августа в 00:30 и прибыть в Ригу в 01:36. Поезд делает остановки на станциях Эглюпе, Инчукалнс, Вангажи, Гаркалне, Югла, Чиекуркалнс и Земитаны.

На разогреве выступит местная группа "The Bad Tones" (ранее группа называлась "The Pink Elephant") и специальные гости.

Билеты можно приобрести в кассах Biļešu serviss, цена в предварительной продаже - 20 евро.