Программа Sunset Festival дополнилась еще двумя артистами.

31 июля в Сигулде выступит британская певица Джесси Уэр, а 9 августа - группа The Naked and Famous.

Foto: Publicitātes foto

Джесси Уэр стала известна в 2012 году после выхода ее дебютного альбома Devotion, в частности, по синглу Wildest Moments. Радиостанция BBC Music назвала альбом "тонкой и проникновенной поп-записью, которые, к сожалению, появляются на свет слишком редко", а издание Pitcfork Media включило в сотню выдающихся альбомов десятилетия. Второй альбом Tough Love (2014) тоже вошел в десятку британского чарта. Самые известные хиты певицы - Wildest Moments, Say You Love Me (написана совместно с Эдом Шираном), Running, Pieces, If You're Never Gonna Move, Tough Love, You & I (Forever) и Champagne Kisses.

The Naked and Famous (TNAF) по праву считается музыкальной сенсацией Новой Зеландии. Уже с дебютного альбома Passive Me, Agressive You (2011) группа добилась значительного успеха и вскоре о них заговорили и за пределами Новой Зеландии и Австралии. Авторитетный музыкальный журнал NME творчество группы описывает как "сочетание пассивной мелодичности с агрессивной инновацией, создающие ослепительные и трогательные звуковые эффекты".

С 29 по 31 мая билеты на концерты можно приобрести по специальной цене 25 евро в сети Biļešu serviss.