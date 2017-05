12 мая Vader посетит Латвию в рамках юбилейного тура "Rise of the empire". Вместе с ними выступит death metal коллектив Decapitated и industrial death metal группа Thy Diseas. Именно таким событием клуб Melnā Piektdiena отметит свой 11-й день рождения.

Группа Vader появилась в 1983 году, исполняя heavy/speed metal, позднее переключившись на жанр trash metal. Осенью 2016 года свет увидел альбом The Empire. В нем заметно продолжение пластинки, которая вышла в 2014 году - Tibi Et Igni. В EP Iron Times (2016) включены десять песен из альбома The Empire, а песня Prayer To The God Of War доступна на виниле.

Выступлением группы Vader клуб Melnā Piektdiena отметит 11 лет своего существования. Название площадка получила в 90-х годах, и каждый год отмечает свой праздник 13 мая. В этом году администрация привлекла иностранных исполнителей и выбрала датой праздника 12 мая. За десять лет в клубе выступили более 500 артистов и солистов со всего мира. Клуб открыт и для других музыкальных жанров и культурных мероприятий, к примеру, театральных постановок. На этот раз клуб особенно позаботился о юбилейной программе, еще готовятся дополнения.

Начало концерта в 19.00, клуб открыт с 18.00. Билеты доступны на портале ticketshop.lv.