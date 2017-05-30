2 июня на борту корабля Vecrīga состоится первая из трех сезонных вечеринок Amber Muse's Das Boot. На четырехчасовое путешествие по Даугаве смогут попасть только 150 человек: количество мест на борту строго ограничено. Хаус и тек-музыку сыграют: рижский проект Taran & Lomov, Samaan из Северной Ирландии и молодой дуэт из Голландии Cheese & Co.

"Первую Das Boot мы провели пять лет назад, в 2012-м, и круто видеть, что для многих фанов электронной музыки эти вечеринки стали традицией и прочно ассоциируются с началом лета", – говорят Богдан Таран и Макс Ломов.

Другими участниками Das Boot party станут иностранные артисты. Один из них это Samaan из Северной Ирландии, тяготеющий к техно-звучанию, который для вечеринки на Даугаве пообещал создать настроение, отвечающее сезону. Два других – это молодые голландцы Cheese & Co, которые c энергией играют дип- и хаус-музыку.

Посадка на борт начнется в 22:00, отплытие от причала в 22:30, рейс продлится до 02:00 (без остановок). Корабль Vecrīga пришвартован у Каменного моста (напротив РТУ).

Билеты можно приобрести в предварительной продаже в Интернете, или на корабле Vecrīga, цена - от 7 евро. На входе (при наличии свободных мест) – 15 евро.

Также можно приобрести билеты на все три предстоящие Das Boot party летнего сезона. Цена - 18 евро. Даты мероприятий: 2 июня, 22 июля и 12 августа.