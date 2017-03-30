Ночной клуб Melnā Piektdiena приглашает на фестиваль ROCK'n'SPACE

15 апреля в рижском ночном клубе Melnā Piektdiena состоится музыкальный фестиваль под названием ROCK'N'SPACE-2017, в котором организаторы объединили два неофициальных праздника - День космонавтики и День рок-н-ролла.

В 80-90-х ты был ребенком и сейчас ностальгируешь по музыке того времени? В детстве ты мечтал полететь в космос, а вечера проходили за просмотром видеокассет с сагой "3вездные войны"? Что ж, пришло время объединить тех, кто любит кино и музыку 80-х и 90-х годов. В этом раз отряд борцов создал тайную базу в ночном клубе Melnā Piektdiena (ул. Бривибас 193с).

Одержимые идеей создать ежегодный фестиваль, организаторы разослали приглашения по всей Латвии. Сразу несколько десятков музыкантов изъявили желание принять участие в фестивале. Фестиваль получил название ROCK'N'SPACE-2017, поскольку его темы в этом году - 40-летний юбилей выхода в свет фильма "Звездные войны" и музыкальные хиты 80-90-х годов.

15 апреля в клубе Melnā Piektdiena выступят группы Twins Peek, Koma FM, Flamia Gella, Rest'Art, АЭРА и IGNIS. Можно будет услышать хиты 80-90-х годов (на русском и английском языках), темы "Звездных войн", песни о космосе и собственные композиции артистов. В перерывах будут демонстрироваться тематические ролики (подробнее -

здесь).

Начало мероприятия - 20:00 (двери открыты с 19:00). Вход - 3 евро. Пришедшим в тематических костюмах (супергерои, персонажи Звездных войн и стиль pin-up) - вход со скидкой в 50 процентов.

Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-roll Day) — праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни. Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал сингл "Rock Around The Clock", ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям. Среди основателей направления был и легендарный Элвис Пресли, ставший кумиром подростков и молодежи.

День космонавтики отмечается 12 апреля и посвящен первому полету человека в космос. В этот день, 12 апреля 1961 года, советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и впервые в мире совершил орбитальный облёт вокруг Земли. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 1 час и 48 минут.

Foto: ROCK'n'SPACE