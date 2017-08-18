На время реконструкции здания на Лачплеша Новый Рижский театр (НРТ) переезжает в помещения бывшей Табачной Фабрики напротив Рижского роддома. Новый сезон театр начнет постановкой своего художественного руководителя Алвиса Херманиса "Маркиза де Сад". Из ожидаемых хитов – сиквел одной из самых популярных у русскоязычной публики постановок театра "Озеро надежды замерзло" режиссера Владислава Наставшева в январе будущего года. А также октябрьский спектакль философа Улдиса Тиронса "Последняя елочка Ленина" по заметкам и дневникам санитара Ильича.

В новом сезоне театр будет работать по адресу ул. Миера, 58а. На двух сценах – на 304 и 253 зрителя, а также продолжит сотрудничество с площадкой в Музее на ул. Талсу, 1.

Сезон откроется 1 сентября постановкой Алвиса Херманиса по "Маркизе де Сад" Юкио Мисимы на Большой сцене. К этой работе привлечен знаменитый литовский модельер Юозас Статкявичус. Это будет третье обращение режиссера к пьесе – первый раз он ставил ее в 1993 году, второй – в феврале этого года в Цюрихском драмтеатре (Schauspielhaus Zürich).

Автор пьесы Нобелевский лауреат Юкио Мисима интригует Херманиса не только как писатель, но и своей особой биографией. Будучи не в силах смириться с тем, что послевоенная аграрная Япония с архаичной традиционной культурой стала копировать западную политическую модель, Мисимо совершил в 1970 году военный переворот. Когда попытка вернуть идентичность Японии провалилась, вдохновитель переворота совершил харакири. По мнению Херманиса, пьеса "Маркиза де Сад" - попытка сравнить коллективное гильотинирование французской аристократии 18-го века с судьбой Японии и ее коллективным самоубийством.

20 октября философ и главный редактор журнала "Ригас Лайкс" Улдис Тиронс на Малой сцене выпустит спектакль "Последняя елочка Ленина" по заметкам и дневникам санитара Ильича. Постановка основана на исторических документах о болезни Ленина и последних моментах его жизни под охраной латышских стрелков. Незадолго до смерти вождя была устроена рождественская елка для детей и взрослых - шоу превратилось в фантазию о смерти лидера революции, которая представлена ритуалом поклонения охранником Петерисом Пакалнсом мумии Ленина в Мавзолее".

В конце года (дата уточняется) театр переживет еще одну постановку Херманиса – по поэзии Айвара Нейбарта "Dieviņš pillā" по "тяжелое бытие латышского Бога – его тоску, одиночество и попытки улучшать латышский язык".

В начале следующего года зрители увидят продолжение нашумевшего спектакля Владислава Наставшева "Озеро надежды" - "Озеро надежды замерзло". На встрече со своими поклонниками режиссер приоткрыл завесу тайны над новым спектаклем – сообщил, что речь пойдет про его бабушку, тренера по фигурному катанию, которую сыграет Вилис Даудзиньш. Действие развернется на ледовой арене, символизирующей скользкий жизненный путь, чем все закончится – ледовым побоищем или "льдинка растай" (если вернуться к аналогиям с творчеством любимой режиссером Пугачевой) - увидим.

Также в 2018 году в НРТ выйдут "Процесс" по Франку Кафке в режиссуре Марциса Лациса и костюмах модных дизайнеров MAREUNROL'S и "Демон" Лермонтова в режиссуре Виестурса Мейкшана и костюмах Моники Пормале. Новые постановки также планируют Кристине Крузе и Мара Кимеле.

В следующем году 13-15 июля постановка Херманиса "Бродский/Барышников" отправится на гастроли в венецианский театр Teatro La Fenice.

В прошлом сезоне актеры самого популярного театра Латвии сыграли 459 спектаклей, в том числе 19 – за рубежом: в Сербии, Венгрии, Великобритании, Германии, Румынии и Швейцарии. Самой популярной у публики постановкой стала "Покорность" - спектакль Херманиса по роману Уэльбека показали 40 раз. Созданная еще в 2006 году тем же режиссером "Соня" по рассказу Татьяны Толстой была сыграна 10 раз. Всего театр посетили 122 842 зрителей, а средняя заполняемость зала - 93%.

Ожидается, что средняя цена билетов прошлого сезона – 15 евро – перекочует и в этот сезон, с возможным небольшим повышением. До 20 августа билеты будут продаваться в кассе на ул. Лачплеша, 25 с 16.00 до 19.00 по рабочим дням и за час до начала спектакля. С 1 сентября касса начнет работать на ул. Миера, 58. А в конце сентября касса с Лачплеша перебазируется в помещения Splendid Palace на ул. Элизабетес, 61. Подробности - здесь.