25 августа на сцене рижского Дома Конгрессов состоится премьера нового сезона - комедия "Женихи". В спектакле сыграют народные артисты России Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный.

25 августа на сцене Дома Конгрессов в 19:00 - комедия "Женихи". Это история о том, как родители дочке жениха выбирали. Яркий дуэт Татьяны Кравченко и Александра Панктратова-Черного подарит зрителям незабываемый, теплый и веселый вечер.

...Родители Кати случайно узнают, что их любимая единственная дочь на шестом месяце. Как же так: дочь беременна, а мужа-то нет. И даже жениха не предвидится. Втайне от нее озадаченные родители начинают поиск достойной кандидатуры. Но они даже не подозревают насколько непросто в наше время жениха...

Татьяна Кравченко стала популярной благодаря народному сериалу "Сваты", где сыграла одну из главных ролей. А Александр Панкратов-Черный широко известен прежде всего по главным ролям в фильмах "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх" и "Где находится нофелет?".

В спектакле также участвуют актеры Дмитрий Воронин (снимался в сериалах "Папа на вырост", "Деффчонки", "Орлова и Александров", "Тайны института благороных девиц"), Борис Комаров (театральные постановки МТЮА "Московская история", "Всадники", мюзикл "Иисус Христос – Суперзвезда") и Максим Лебедев (спектакли "Театра Луны" - "Ромео и Джульета", "Рококо", "Бал неспящих", сериал "Кремлевские курсанты", фильмы "Девичья охота", "Сквозь туман", "Однажды осенью").

Режиссер спектакля - Михаил Елисеев, российский актер и театральный режиссер. Известен зрителям по ролям в фильмах "Выжить после", "Служу Отечеству!", "Беглец", "Столыпин… Невыученные уроки", а также театральными комедийными постановками "Таксист", "День хомячка", "Номер 13".

Автор пьесы: Сергей Белов - член союза театральных деятелей и союза писателей России. Его комедии идут как в московских антрепризах и профессиональных театрах, так и в народных театрах и театрах-студиях. Осуществлено более 300 постановок.