Объединение "Киноблогеры" приглашает всех любителей постапокалиптической франшизы на показы отреставрированных версий фильмов Джеймса Кэмерона "Терминатор" и "Терминатор 2: Судный день 3D".

Показы пройдут 19 августа ("Терминатор") и 25 августа ("Терминатор 2: Судный день 3D") в Kino Citadele".

В свое время "Терминатор" открыл двери в большой Голливуд как самому Джеймсу Кэмерону, так и Арнольду Шварцнегеру, для которого это и по сей день самая яркая роль его карьеры.

Увидев в бреду горячки главного героя, начинающий режиссер Кэмерон страстно приступил к созданию фильма. Ничтожный даже для 1984 года бюджет (6 миллионов долларов) он потратил на спецэффекты и визуальные эффекты под руководством легендарного Стэна Уинстона. Вышедший без излишней рекламы, "Терминатор" произвёл взрывной эффект, изменив наши представления о спецэффектах и кинофантастике в целом.

В 1991 году "Терминатор 2: Судный день" уже был в принципиально другой ситуации — заслуженный режиссер и крупнейшая мировая кинозвезда того времени объединились для самого дорогого фильма (бюджет превысил 100 миллионов долларов). Невероятные сцены погони, продуманная сюжетная линия, великолепная актерская игра и очередная революция спецэффектов заслуженно относят "Терминатора 2: Судный день" в зал славы лучших фильмов.

Оба фильма покажут в Риге на большом экране в отреставрированных версиях (вторую часть - в 3D, которую создавал сам Кэмерон) и с субтитрами на латышском и русском языках.