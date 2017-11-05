29 декабря 2017 года в Риге на сцене Дворца культуры ВЭФ выступят артисты Moscow City ballet с представлением "Щелкунчик". Так как билеты на представление в 18:00 уже почти все проданы, объявлено дополнительное представление балета "Щелкунчик" в 14:00.

Moscow City ballet, созданный в 1988 году Виктором Смирновым–Головановым, по праву гордится самыми изысканными традициями русского классического балета. Начиная с 1989 года труппа объехала весь мир и выступала в Сингапуре, на Филиппинах, в США, в Канаде, на Кипре, в Греции, в Англии, и во многих других странах.

"Щелкунчик" всегда было одним из самых популярных и известнейших балетных спектаклей. Мастерство и грация российских актёров, чудесные костюмы и, конечно, великолепная музыка Петра Чайковского покорят, как ценителей балетного искусства, так и новичков, а особенно порадует самых маленьких зрителей.

Билеты на балет "Щелкунчик" звезд Московского балета 29 декабря (14:00 и 18:00) доступны в кассах "Biļešu Serviss".

Фото - пресс-служба организаторов концерта.