Уже сегодня состоится концерт группы Astro'n'out и Айи Андреевой. 4 августа в 18.00 на сцену выйдет Йоланта Гулбе-Пашкевича с джазовой программой Fly Love. 11 августа на площадке ждут поклонников классики - там состоится концерт Латвийского Национального симфонического оркестра.
Полная программа концертов:
3 августа - Astro'n'out, Айя Андреева
4 августа - Йоланта Гулбе-Пашкевича с концертной программой Fly Love
10 августа - Нормундс Рутулис с программой Vēl viens laimīgs rīts ("Еще одно счастливое утро")
11 августа - Латвийский Национальный симфонический оркестр. Дирижер – Андрис Пога. "Восьмая симфония" и "Славянский танец (соль минор)" Антонина Дворжака
12 августа - Открытие хоккейного турнира Latvijas Dzelzceļa kauss 2017: Fakts и группа Dzelzs Vilks
18, 19 и 20 августа - Концерт Праздника Риги Dziesmu tilti ("Песенные мосты")
25 августа - Закрытие 8-го сезона Origo Summer Stage: The Ludvig и Chris Noah (Крист Индришонокс)