Уже сегодня состоится концерт группы Astro'n'out и Айи Андреевой. 4 августа в 18.00 на сцену выйдет Йоланта Гулбе-Пашкевича с джазовой программой Fly Love. 11 августа на площадке ждут поклонников классики - там состоится концерт Латвийского Национального симфонического оркестра.

Полная программа концертов:

3 августа - Astro'n'out, Айя Андреева

4 августа - Йоланта Гулбе-Пашкевича с концертной программой Fly Love

10 августа - Нормундс Рутулис с программой Vēl viens laimīgs rīts ("Еще одно счастливое утро")

11 августа - Латвийский Национальный симфонический оркестр. Дирижер – Андрис Пога. "Восьмая симфония" и "Славянский танец (соль минор)" Антонина Дворжака

12 августа - Открытие хоккейного турнира Latvijas Dzelzceļa kauss 2017: Fakts и группа Dzelzs Vilks

18, 19 и 20 августа - Концерт Праздника Риги Dziesmu tilti ("Песенные мосты")

25 августа - Закрытие 8-го сезона Origo Summer Stage: The Ludvig и Chris Noah (Крист Индришонокс)