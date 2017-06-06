С 9 по 13 августа в Юрмале пройдет уже тринадцатый международный музыкальный фестиваль "Summertime – приглашает Инесса Галанте". На фестивале встретятся выдающиеся латвийские и зарубежные исполнители лёгкой классики, джаза, ню-джаза, этнической и академической музыки, приглашенные латвийской оперной дивой Инессой Галанте.

Этим летом фестиваль предлагает встречу как с новыми исполнителями, так и с уже полюбившимися музыкантами. По многочисленным просьбам Юрмалу снова навестит легендарный виртуозный пианист Даниил Крамер (Россия), на сей раз вместе с дуэтом саксофонистов Bril Brothers (Россия) из знаменитой музыкальной династии Бриль. Bпервые в Латвии на фестивале выступит один из лучших мировых ансамблей ню-джаза Club des Belugas (Германия), также зрители увидят ансамбль Klezmerata Fiorentina (Италия), основанный музыкантами ведущего итальянского оркестра симфонической и оперной музыки Orchestra del Maggio Musicale. Сольный концерт даст проживающий в Лондоне латвийский пианист Рейнис Зариньш, а на открытии фестиваля и в гала-концерте вместе с Инессой Галанте выступит латвийский бас-баритон Эгилс Силиньш, яркий латвийский контратенор Сергей Егерс, представитель династии пианистов Андрей Осокин, любимец публики Интарс Бусули и меццо-сопрано Олеся Петрова (Россия).

Программа фестиваля:

9 августа открытие фестиваля будет посвящено любовному дуэту во всём его эмоциональном многообразии в исполнении Инессы Галанте и ее преданных партнёров по сцене – бас-баритона Эгила Силиньша и контратенора Сергея Егерса. К ним присоединится пианист Андрей Осокин.

10 августа - виртуозный джазовый пианист Даниил Крамер (Россия). На концерте Крамер встретится с дуэтом саксофонистов Bril Brothers (Россия) из знаменитой музыкальной династии Бриль и сопровождающим джазовым ансамблем.

11 августа впервые в Латвии на фестивале гостит один из ведущих мировых ансамблей ню-джаза Club des Belugas (Германия), завоевавший любовь многомилионной аудитории яркими жанровыми миксами, сочетающими европейский lounge, электро-свинг, фанк, соул и бразильские ритмы. Club des Belugas регулярно сотрудничает с самобытными европейскими и американскими джазовыми вокалистами.

12 августа ожидаются два концерта. В Малом зале послеполуденный сольный концерт даст пианист Рейнис Зариньш – трёхкратный обладатель Большого музыкального приза Латвии, лауреат 11 международных конкурсов, участник престижных фестивалей Европы и Америки. А вечером на сцене Большого зала выступит ансамбль Klezmerata Fiorentina (Италия), творчество которого можно охарактеризовать как оригинальный симбиоз клезмерской, балканской и итальянской музыки.

13 августа - традиционный гала-концерт, кульминация фестиваля. На сцену выйдет звездный состав: меццо-сопрано Олеся Петрова (Россия), латвийские вокалисты Сергей Егерс и Интар Бусулис, пианист Даниил Крамер (Россия), Club des Belugas (Германия) и других исполнители, которые станут сюрпризом для слушателей.

Билеты на концерты доступны в кассах Biļešu Paradīze.