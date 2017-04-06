Началась продажа билетов на XIII международный фестиваль "Summertime – приглашает Инесса Галанте". По традиции, Инесса Галанте приглашает латвийских и зарубежных исполнителей лёгкой классики, джаза, нео-свинга, этнической и академической музыки, которые выступят на фестивале с 9 по 13 августа.

По многочисленным просьбам слушателей в фестивале снова примет участие легендарный джазовый пианист-виртуоз Даниил Крамер (Россия). В Юрмалу Крамер прибудет с новой программой, которую исполнит вместе с новыми гостями фестиваля – ансамблем Bril Brothers (Россия). Ансамбль состоит из двух уникальных саксофонистов из знаменитой семьи музыкантов.

Впервые в концертном зале Дзинтари выступит звезда новой эры свинга – экстравагантная Элис Фрэнсис (Alice Francis, Румыния/Германия). На фестивале также дебютирует ансамбль Klezmerata Fiorentina (Италия), в котором объединились музыканты ведущего итальянского оркестра симфонической и оперной музыки Orchestra del Maggio Musicale. Творчество ансамбля – это симбиоз клезмерской, балканской и итальянской музыки. Особенный послеполуденный сольный концерт для слушателей приготовил блестящий латвийский пианист Рейнис Зариньш. Пианист уже несколько лет живёт в Лондоне, и этот концерт станет его единственным летним выступлением в родной Латвии.

Ярчайшие представители латвийской оперной музыки – патронесса фестиваля Инесса Галанте, востребованный за рубежом бас-баритон Эгилс Силиньш и лучший барочный контратенор Сергей Егерс – порадуют слушателей на открытии фестиваля и гала концерте. На закрытии фестиваля к ним присоединятся Интар Бусулис, меццо-сопрано Олеся Петрова (Россия) и другие зарубежные гости с множеством сюрпризов.

Также в этом году опыт большой сцены снова получат лауреаты конкурса "Таланты Инессы Галанте".

Билеты на фестиваль "Summertime – приглашает Инесса Галанте" доступны в кассах Biļešu Paradīze.