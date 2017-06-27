Следующее летнее мероприятие лейбла Amber Muse – Das Boot на борту корабля Vecrīga пройдет 1 июля под знаком Discoteka Assorti. Это значит, что диджеи на вечеринке сыграют преимущественно с виниловых пластинок, и в их сетах можно будет услышать классику хауса и диско.

"Свою фонотеку за последнее время я проредил, но в ней по-прежнему несколько тысяч пластинок, которые я активно приобретал в 90-х и 00-х, и играл в радиошоу "Dance Box", – рассказывает один из диджеев вечеринки Богдан Таран. – Несколько лет назад с Максом Ломовым мы придумали серию Discoteka Assorti, где наряду с новой музыкой можно было играть и винилы прошлых лет. Для этих вечеринок я обычно готовлю классические сеты".

Вместе с Богданом Тараном и Максом Ломовым сыграет резидент мероприятий Amber Muse Max Mancho, а также DJ Dmi3, который был хорошо известен в качестве постоянного участника рижских вечеринок 90-х. Сегодня он регулярно покупает новые пластинки, но с сетами его можно услышать в редких случаях.

Посадка на борт начнется в 23:00, отплытие от причала в 23:30, рейс продлится до 02:30 (без остановок). Корабль Vecrīga пришвартован у Каменного моста (напротив RTU).