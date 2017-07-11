1 октября в Риге на сцене Дома конгрессов московский театр "Карабаса-Барабаса" и коллектив ШУТ-OFF приглашают посмотреть детское театрально-циркового представление "Буратино".

Веселый деревянный человечек Буратино отправляется в школу, чтобы стать умненьким и благоразумненьким. Но по пути он случайно попадает в театр Карабаса-Барабаса, который жестоко обращается со своими артистами - куклами. Доброе сердцев Буратино не может вытерпеть такой несправедливости, и он подговаривает кукол проучить злого хозяина театра.

Дрессированные животные,акробатические номера и фокусы добавят динамики, праздничности и озорства театрально-цирковому представлению. Рекомендовано для детей в возрасте от 3-х до 13-ти лет.

Режиссер и художественный руководитель - академик Национальной академии циркового искусства, лауреат международных цирковых фестивалей Владимир Иванович Шутов.

Театрально-цирковое шоу "Буратино" состоится в Риге в Доме конгрессов 1 октября. Начало - 13:00. Продолжительность представления - 1 час. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Bilesu paradize.