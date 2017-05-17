28 сентября в Latvijas 1. Rokkafejnīca выступит австралийский бард и фолк-музыкант Стю Ларсен. Латвию он посетит впервые, и этот концерт станет частью тура в поддержку нового альбома Resolute, который выйдет 21 июля.

Предыдущий, дебютный альбом Стю Ларсена Vagabond вышел в 2014 году. Важную роль в создании записи, и, в частности, продюсировании, взял на себя его друг, романтический британский бард Passenger или Майкл Розенберг. Кстати, рижский концерт Passenger осенью прошлого года был полностью распродан.

Стю вырос в маленьком городке на восточном побережье Австралии и, как и его родители, вероятно всего провел бы там всю свою жизнь, поскольку жизнь там казалась спокойной и упорядоченной. Тем не менее, сначала работа заставила его ездить в другой город, а затем и сочинение песен толкало все дальше.

В результате Стю знакомиться с Passenger, становится его концертным менеджером, а затем уже начинает выступать на разогреве его концертов. Сначала в маленьких клубах, а потом и в крупных залах и на фестивалях. Решив в корне изменить свою жизнь, Стю бросает основную работу в банке и приступает к освоению мира. Ознакомительный тур продолжается и по сей день...

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