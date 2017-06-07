9 сентября в Доме Черноголовых состоится "Рижский бал 2017". Это мероприятие напомнит об эпохе великих композиторов, дам в роскошных нарядах в сопровождении галантных кавалеров и, конечно, бальных танцев, продолжающихся всю ночь.

"Рижский бал" создан для популяризации имени Риги и Латвии. Формат "Рижского бала" – это слияние традиций Венских балов и культурного наследия Латвии.

В этом году в концертной программе "Рижского бала" примут участие главные солисты Латвийской Национальной оперы Илона Багеле и Раймондс Браманис, известные танцовщики Латвийского Национального балета Раймонд Мартынов и Юлия Брауэр. Также в музыкальной программе выступит хор мальчиков 1-й Рижской музыкальной школы имени Язепа Мединьша, профессиональные исполнители бальных танцев, а также музыканты, играющие на старинных латвийских народных музыкальных инструментах.

"Рижский бал 2017" пройдет под аккомпанемент симфонического и джазового орекстров, которые исполнят произведения Иоганна Штрауса, Петра Чайковского, Раймонда Паулса, Зигмара Лиепиньша, а также более современные танцевальные композиции.

Неизменной традицией "Рижского бала" является строгий дресс-код: для мужчин - это фрак, смокинг или черный костюм с галстуком-бабочкой, для дам - длинные вечерние платья.

Официальную часть "Рижского бала" традиционно откроют дебютанты – молодые пары, прошедшие специальный отбор, организованный в высших учебных заведениях Латвии. Дебютанты исполнят полонез открытия и венский вальс, после чего к ним смогут присоединиться все гости.

У "Рижского бала" есть и благотворительные цели. В ходе бала пройдет акция, полученные средства от которой будут направлены на поддержку талантливых детей в разных областях культуры.