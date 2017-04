10 ноября в таллинском Концертном доме Nordea выступит певец и гитарист Крис Ри. В начале осени у музыканта выходит первый за последние шесть лет студийный альбом под названием Road Songs for Lovers. В рамках одноименного европейского турне музыкант посетит и Эстонию.

Крис Ри выпустил дебютный альбом "Whatever Happened to Benny Santini?" в далеком 1978 году, и с тех пор хиты в его исполнении не перестают звучать на радиостанциях по всему миру. Среди его самых популярных композиций "Fool (If You Think It's Over)", "The Road to Hell", "I Can Hear Your Heartbeat", "Josephine", "On the Beach", "Driving Home for Christmas", "Let's Dance", "Auberge", "Looking for the Summer", "Julia", "I Just Wanna Be with You", "And You My Love" и многие другие.

Осенью Крис Ри возвращается с новой студийной работой под названием "Road Songs for Lovers" – альбомом рок-баллад. И если "Road Songs For Lovers" и должен что-либо доказать, это факт, что красивые и чувственные рок-композиции о любви занимают очень важное место в пантеоне страстных увлечений Криса Ри - наряду с автоспортом, живописью и блюзом.

По словам самого музыканта, ему очень нравится выступать с концертами - Крис называет гастроли лучшей работой в мире. По случаю выхода нового студийного альбома он вновь отправляется в путь и в рамках европейского турне выступит 10 ноября в Таллине. В программе будут как композиции с новой пластинки, так и хиты, наилучшем образом описывающие 40-летнюю карьеру музыканта.

