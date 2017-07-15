31 июля и 1 августа в концертном зале "Дзинтари" и 2 июля в рижском Доме конгрессов пройдет Международный фестиваль музыки театра и кино "Jūras Pērle" -- первый проект, посвященный исключительно музыкальным произведениям, написанным для кинематографа, мюзиклов и спектаклей, ан котором выступят актеры разных поколений – от Басилашвили и Боярского до Бабенко и Макарского – из Латвии, Литвы, Польши и России.

31 июля на сцене "Дзинтари" прозвучат песни и музыка из известных и полюбившихся всем фильмов и мюзиклов. Исполнять их будут Ивар Калныньш, Мария Наумова, Илона Багеле, Андрис Абелите, Ольга Пирагс, Владас Багдонас, Игорь Скляр, Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Игорь Корнелюк, Валерия Ланская, Фёдор Добронравов, Ирина Мазуркевич, Сергей Захаров, Антон Макарский, Леонид Серебренников, Сергей и Татьяна Никитины, Владимир Меньшов и Вера Алентова и другие. Зрители узнают, как эти композиции и фильмы создавались, а на экране покажут отрывки из фильмов. Ведущий вечера – пианист Левон Оганезов.

1 августа в том же зале "Дзинтари" посвящен Андрею Миронову и трем композиторам - Максиму Дунаевскому, Виктору Лебедеву и Сергею Никитину. Зрители услышат песни, которые пел в фильмах Андрей Миронов, в исполнении Антона Макарского, Семена Стругачева, Фёдора Добронравова, Ивара Калныньша, Леонида Серебренникова, Игоря Верник и других. Ведущим второго дня будет Юрий Стоянов.

2-го августа в Доме Конгрессов пройдет творческий вечер, посвященный предстоящему 90-летию режиссера Эльдара Рязанова, которого не стало два года назад. В вечере примут участие любимые рязановские артисты - Олег Басилашвили, Барбара Брыльска, Ирина Мазуркевич, Светлана Немоляева, Сергей и Татьяна Никитины. Они исполнят песни из таких фильмов, как "О бедном гусаре замолвите слово", "Ирония судьбы, или с Лёгким паром", "Служебный роман" и др. За роялем - Левон Оганесов. Ведущий вечера – театральный критик и киновед Вячеслав Шмыров, который долгое время общался с Эльдаром Рязановым и в этом году проводит в России много вечеров в память о нём. Зрители узнают "закулисные" истории из жизни великого режиссера. Вечер пройдет в интерьере ленинградской квартиры Нади Шевелёвой из кинофильма "Ирония судьбы".

Больше информации - на сайте www.jurasperle.lv